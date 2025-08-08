スズキは減収減益、インド・欧州販売減響く　第1四半期決算

スズキは8月5日、2026年3月期第1四半期（2025年4～6月）の連結決算を発表した。売上収益は1兆3978億円（前年同期比4.1％減）、営業利益は1421億円（同9.8％減）となり、5期ぶりの減益となった。為替影響や原材料価格の上昇に加え、インド・欧州での販売台数減少が響いた。

●四輪事業

四輪事業の売上収益は1兆2578億円（同4.7％減）、営業利益は1194億円（同12.5％減）だった。国内やアフリカでの販売は増加したが、インドや欧州で減少し、世界販売台数は減少した。インドは厳しい市場環境、欧州は『イグニス』など一部モデルの販売終了が要因となった。

日本国内では軽自動車のシェアが35.1％で首位を維持し、登録車も3万9000台（同30.4％増）と伸長。インド製のフロンクスやジムニーノマドの投入が寄与した。7月には初のバッテリーEV『eビターラ』のティザーサイトを公開し、2025年度中の日本導入を予定している。

インドでは総出荷台数が52万8000台（同1.1％増）となり、国内販売は減少したが輸出が9万7000台（同37.4％増）と大きく伸びた。下期は政策金利引き下げや減税による市場環境改善を見込み、eビターラを含むSUV2モデルを投入する。