HKSの「オイルクーラーキット」に軽量ブラックメッシュホースを採用した「BLACKシリーズ」が登場

チューニングパーツメーカー・HKSから、「オイルクーラーキット」ラインナップに軽量ブラックメッシュホースを採用した「BLACKシリーズ」が登場。第一弾としてトヨタ『86』/スバル『BRZ』(ZN6/ZC6)、『GRヤリス』、ホンダ『シビックタイプR』(FK8)、スズキ『スイフトスポーツ』各用が5月24日より販売が開始された。

HKSオイルクーラーキットはブーストアップ、タービン交換などのステップアップチューニングまで対応可能な製品。優れた冷却性能に定評があり、適合車種ごとにコアサイズや取り付け位置なども考慮され、サーキット走行などでの油温上昇を抑えてくれるチューニングパーツだ。

「BLACKシリーズ」ではブラックメッシュホースとブラック×シルバーのフィッティングを使用したキット構成で、コアレイアウトやエアガイドの設定などは既存キットと共通となっている。ブラックメッシュホースは既存のステンレスメッシュホースに対して約20%の軽量化を実現し、取付時の取り回しも容易に行える。

ホースとフィッティングは既存キット同様に組付け済みで販売される。また、角度付きのフィッティングには、定評のあるスイベル構造を全てのキットに採用し、取付時のねじれ調整も容易となっている。

第一弾の5車種用BLACKシリーズの発売以降は、既存の「オイルクーラーキット」適合車種用キットとして順次販売が開始される予定だ。

既存キットユーザーでホースやフィッティングの交換が必要な場合はホースASSYで交換に対応。なおブラックメッシュホースと従来品のフィッティング(BROWN ×PURPLE)を組合せた場合、耐圧性能が確保できないため使用できない点に注意してほしい。

【HKS オイルクーラーキット BLACK】

Sタイプ ZN6/ZC6 for NA BLK

適合車種:トヨタ・86(ZN6 2012年4月~2021年10月)/スバル・BRZ(ZC6 2012年3月~2021年7月)

価格:9万6800円(税込)

Sタイプ ZN6/ZC6 for S/C BLK

適合車種:トヨタ・86(ZN6 2012年4月~2016年7月)/スバル・BRZ(ZC6 2012年3月~2016年7月)

価格:10万5600円(税込)

Sタイプ ZN6E for S/C BLK

適合車種:トヨタ・86(ZN6 2016年8月~2021年10月)/スバル・BRZ(ZC6 2016年8月~2021年7月)

価格:11万8800円(税込)

Sタイプ GXPA16 BLK

適合車種:トヨタ・GRヤリス(GXPA16 2020年9月~)

価格:14万800円(税込)

Sタイプ FK8 BLK

適合車種:ホンダ・シビックタイプR(FK8 2017年9月~2022年8月)

価格:11万8800円(税込)

Sタイプ ZC33S BLK

適合車種:スズキ・スイフトスポーツ(ZC33S 2017年9月~)

価格:9万9000円(税込)