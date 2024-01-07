海上自衛隊のエアクッション艇でNTTドコモ基地局車両を輸送…能登半島地震

海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」は1月6日、能登半島地震で被害を受けた地域の通信状況改善のため、NTTドコモの基地局車両と担当者を石川県輪島市大川浜へ輸送した。「おおすみ」は沖合に停泊し、装備のエアクッション艇（LCAC）に車両を搭載、砂浜に陸揚げした。

第1輸送隊の「おおすみ」は3日に母港の京都府舞鶴を出港、5日に金沢港で物資を搭載し、能登半島周辺海域に進出した。同じ5日、「おおすみ」は、LCACにより大川浜へ、人命救助および道路啓開作業に必要な陸上自衛隊の重機・救援物資を陸揚げした。

海上自衛隊は1月6日現在、人員約1000名、艦艇9隻、航空機3機を災害派遣している。

●エアクッション艇「1号」型

基準排水量：85t

主要寸法：長さ28ｍ、幅14.7m

主機械：ガスタービン4基×2軸

馬力：1万6600PS

速力：50kt＝92.6km/h

乗員：約5名

●輸送艦「おおすみ」

基準排水量：8900t

主要寸法：長さ178m、幅25.8ｍ、深さ17ｍ、喫水6ｍ

主機械：ディーゼル2基2軸

馬力：2万6000PS

速力：22kt＝40.7km/h

特殊装置：高性能20ミリ機関砲×2

主要兵装：輸送用エアクッション艇×2

乗員：約135人

同様に陸上自衛隊は人員約3700名、航空機19機を、航空自衛隊は人員約770名、人員捜索犬12、航空機11機を災害派遣している。自衛隊合計で人員約5400名、艦艇9隻、人員捜索犬12頭、航空機約30機になる。

●自衛隊活動実績（延べ）

人命救助：救助174名

衛生支援：診療約80名、患者輸送約200名

輸送支援：糧食約9万5000食、飲料水約18万5000本、毛布約7000枚、燃料6500Lなど

給食支援：約1400食

給水支援：約250t

道路啓開：県道1号、6号、52号、57号、285号、国道249号の一部区間

●幹線道路の被害状況

国交省が6日15時00分現在でまとめたところによると、直轄国道の通行止めは、国道8号・上越市茶屋ヶ原上下線、国道470号・七尾IC～七尾城山IC上下線、同じく国道470号・のと三井IC～穴水IC上下線の2路線、3か所。

補助国道は3路線、29か所で被害。国道249号において、大規模な崩落等を多数確認しており、道路啓開を実施または準備中だ。都道府県道等では66路線、93か所で被害。