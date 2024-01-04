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線路は続くよ、どこまでも---日本鉄道150年の路線、列車、運行状況

高輪の蒸気機関車（1987年）
  • 高輪の蒸気機関車（1987年）
  • 名神高速道路と交差する東海道新幹線（1965年）
  • 『日本鉄道150年史 年表［国鉄・JR］』

鉄道開業150周年記念刊行『日本鉄道150年史 年表［国鉄・JR］』は、鉄道・時刻表研究の第一人者である著者が、日本の鉄道史を明治、大正、昭和、平成、令和まで時代ごとに、路線、列車、運行状況の変遷を詳細に解説した1冊。

日本鉄道150年史 年表［国鉄・JR］』増補新訂版
著者：鉄道史学会会員　三宅俊彦
発行：グランプリ出版
定価：2640円（本体2400円＋消費税10％）
発売：2023年9月30日

日本の鉄道は2022年10月14日に開業150年を迎えた。本書は、日本の鉄道史を、国有化された会社、国鉄・JR、第三セクター会社を主体に路線の変遷、時刻改正、列車の新設、廃止などを年表としてまとめた。巻末には、鉄道会社名、路線名、列車名、車両形式名の索引も添付して、資料性を高めている。

目次……●明治年間の動き●大正年間の動き●昭和前期（敗戦まで）の動き●昭和後期（戦後）の動き●平成年間の動き●令和年間の動き●鉄道会社名索引●路線名索引●列車名（愛称）索引●車両形式索引

名神高速道路と交差する東海道新幹線（1965年）名神高速道路と交差する東海道新幹線（1965年）

本書は2005年刊行の『日本鉄道史年表（国鉄・JR）』の内容を再確認して修正を加えるとともに、2023年8月までの情報を追加、改題のうえカバー装丁を一新して刊行された増補新訂版だ。

『日本鉄道150年史 年表［国鉄・JR］』『日本鉄道150年史 年表［国鉄・JR］』
《高木啓》

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