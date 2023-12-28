1/19申込締切【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.7 ソニー・ホンダモビリティ

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仮：ソニー・ホンダモビリティが考えるモビリティにおける新たな価値 ゲスト講師 水野泰秀 氏

ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役 会長兼CEO 本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みの今とこれからを聴き出していきます。（ゲスト講演45～60分、対談や参加者からの質疑応答30～45分）





第7回目のゲストは、ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役 会長兼CEO 水野泰秀 氏



「仮：ソニー・ホンダモビリティが考えるモビリティにおける新たな価値」をテーマに講演いただきます。



※講演内容は準備中です。



モデレーター 中西孝樹 氏

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト





インタビュー

プロフィール

水野泰秀 氏

1986年 本田技研工業株式会社 入社

1995年 ホンダカ ーズタイランド赴任

2002年 台湾本田股伶有限公司赴任

2005年 ホンダマレーシア・スンディリアン・ブルハド 代表取締役社長

2007年 ホンダオーストラリア・プロプライアトリィ・リミテッド取締役社長

2010年 東風本田汽車有限公司 総経理

2014年 執行役員

広汽本田汽車有限公司総経理

2016年 執行役員中国本部長

本田技研工業（中国）投資有限公司 総経理

本田技研科技（中国）有限公司総経理

2019年 常務執行役員中国本部長

2020年 常務執行役員四輪事業本部長

2021年 執行役常務四輪事業本部長

2022年 執行役専務四輪事業本部長

2022年 専務執行役員ソニーJV準備室

2022年 ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役 会長兼CEO

中西孝樹 氏

1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。



主催

株式会社イード



オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。



注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。



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