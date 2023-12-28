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1/19申込締切【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.7 ソニー・ホンダモビリティ

1/19申込締切【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.7 ソニー・ホンダモビリティ
  • 1/19申込締切【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.7 ソニー・ホンダモビリティ

株式会社イードは、【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.vol.7 ソニー・ホンダモビリティを2024年1月23日（火）に開催します。開催前日の夕刻に視聴のためのご案内をお送りいたします。

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開催日時：2024年1月23日（火）10:15～11:45
申込締切：2024年1月19日（金）12:00
主催：株式会社イード
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを22,000円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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初月無料のスタンダード会員(980円)は当選確率が25倍UP



仮：ソニー・ホンダモビリティが考えるモビリティにおける新たな価値

ゲスト講師

水野泰秀 氏
ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役 会長兼CEO

本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みの今とこれからを聴き出していきます。（ゲスト講演45～60分、対談や参加者からの質疑応答30～45分）


第7回目のゲストは、ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役 会長兼CEO 水野泰秀 氏

「仮：ソニー・ホンダモビリティが考えるモビリティにおける新たな価値」をテーマに講演いただきます。

※講演内容は準備中です。

モデレーター

中西孝樹 氏
ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト


インタビュー

※準備中

プロフィール

水野泰秀 氏
1986年　本田技研工業株式会社 入社
1995年　ホンダカ ーズタイランド赴任
2002年　台湾本田股伶有限公司赴任
2005年　ホンダマレーシア・スンディリアン・ブルハド 代表取締役社長
2007年　ホンダオーストラリア・プロプライアトリィ・リミテッド取締役社長
2010年　東風本田汽車有限公司 総経理
2014年　執行役員
　　　　 広汽本田汽車有限公司総経理
2016年　執行役員中国本部長
　　　　 本田技研工業（中国）投資有限公司 総経理
　　　　 本田技研科技（中国）有限公司総経理
2019年　常務執行役員中国本部長
2020年　常務執行役員四輪事業本部長
2021年　執行役常務四輪事業本部長
2022年　執行役専務四輪事業本部長
2022年　専務執行役員ソニーJV準備室
2022年　ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役 会長兼CEO

中西孝樹 氏
1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。

主催

株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

セミナー無料ご招待キャンペーン

・お申込締切後に厳正なる抽選の上、当選者を決定させていただきます。
・当選者には、開催日の2週間前に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

連絡先

お問い合わせはこちらから

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《レスポンス編集部》

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