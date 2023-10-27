12/8申込締切【池田直渡の着眼大局セミナー】第1回 ～トヨタの技で、モノづくりの未来を変える～

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トヨタの技で、モノづくりの未来を変える ゲスト講師 新郷和晃 氏

トヨタ自動車株式会社 執行役員 Chief Production Officer 本セミナーは、自動車ジャーナリスト／自動車経済評論家の池田直渡氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。





初回のゲストは、トヨタ自動車株式会社 執行役員 Chief Production Officer 新郷和晃 氏



「トヨタの技で、モノづくりの未来を変える」をテーマに講演いただきます。



１．匠の技とデジタル・革新技術の融合

２．工程1/2とマルチパスウェイを支える現場力

３．工場カーボンニュートラルと物流の課題解決

４．垣根を越えてチャレンジ

５．対談・質疑応答



モデレーター 池田直渡 氏

自動車ジャーナリスト / 自動車経済評論家

インタビュー

プロフィール

新郷和晃 氏

1994年3月 北海道大学工学部機械工学科修士修了

1994年4月 トヨタ自動車株式会社入社

1994年7月 同社 技術管理部（技術部門開発体制見直しを担当）

1996年3月 同社 EV開発部（RAV4-EV, 初代プリウス等のEV,ハイブリットシステム開発を担当）

2003年1月 同社 第２開発センター （プリウス、カローラ系の製品開発を担当）

2011年8月 同社 製品企画本部ZF（プリウスの開発担当主査）

2016年1月 トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリングノースアメリカ 出向

（タンドラ、シエナ等北米専用車の製品開発及び技術戦略を担当 Group Vice President)

2019年1月 トヨタ自動車株式会社 Toyota Compact Car Company Executive Vice President

2020年4月 同社 Toyota Compact Car Company President（現在に至る）

2023年4月 同社 執行役員就任（現在に至る）

2023年4月 同社 Chief Production Officer（現在に至る）

池田直渡 氏

1965年神奈川県生まれ。1988年ネコ・パブリッシング入社。2006年に退社後ビジネスニュースサイト編集長に就任。2008年に退社。以後、編集プロダクション、グラニテを設立し、クルマのメカニズムと開発思想や社会情勢の結びつきに着目して執筆活動を行う。近年では、自動車メーカー各社の決算分析記事や、カーボンニュートラル対応、電動化戦略など、企業戦略軸と商品軸を重ねて分析する記事が多い。YouTubeチャンネル「全部クルマのハナシ」を運営。コメント欄やSNSなどで見かけた気に入った質問には、noteで回答も行っている。著書に『スピリット・オブ・ザ・ロードスタ ー』（プレジデント社刊）、『EV（電気自動車）推進の罠「脱炭素」政策の嘘』（ワニブックス刊）がある。



主催

株式会社イード



オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。



注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。



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