8/29申込締切【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 トヨタ

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CJPTを含むトヨタの商用戦略について（仮題） ゲスト講師 中嶋裕樹 氏

トヨタ自動車株式会社 取締役・執行役員・副社長 CTO 本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社のCASE関連の取組みの今とこれからを聴き出していきます。（ゲスト講演45～60分、対談や参加者からの質疑応答30～45分）





第4回目のゲストは、トヨタ自動車株式会社 取締役・執行役員・副社長 CTO 中嶋裕樹 氏



「CJPTを含むトヨタの商用戦略について（仮題）」をテーマに講演いただきます。



１．CJPTの大義・狙い

２．CJPTの取り組みと拡がり

３．商用を軸としたトヨタの水素戦略

４．対談・質疑応答



※内容調整中のため変更となる場合がございます。





プロフィール

中嶋裕樹 氏

1987年3月 京都大学大学院工学研究科修了

1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社

1987年11月 同社 第2生技部

1993年1月 同社 第1ボデー設計部

2005年1月 同社 第2トヨタセンター ZCチーフエンジニア（iQを担当）

2008年6月 同社 トヨタ第2乗用車センター チーフエンジニア（コンパクト系を担当）

2011年9月 同社 製品企画本部付（新興国）チーフエンジニア（IMVを担当）

2014年4月 同社 常務理事就任

2014年4月 同社 製品企画本部 エグゼクティブチーフエンジニア（フレーム系・商用車を担当）

2015年4月 同社 常務役員就任

2015年4月 同社 製品企画本部 副本部長

2016年4月 同社 CV Company Executive Vice President

2018年1月 同社 Mid-size Vehicle Company Executive Vice President

2020年1月 同社 執行役員就任

2020年1月 同社 Mid-size Vehicle Company President（現在に至る）

2021年2月 同社 CV Company President（現在に至る）

2023年4月 同社 執行役員・副社長就任

2023年4月 同社 Chief Technology Officer（現在に至る）

2023年6月 同社 取締役・執行役員・副社長就任（現在に至る）

中西孝樹 氏

1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。



主催

株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

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