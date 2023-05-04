フェリーでこども一日船長…瀬戸内海・小豆島航路で5月5日

両備グループの旅客船運航会社2社、国際両備フェリーと瀬戸内観光汽船は、5月5日のこどもの日において、こども一日船長イベントを実施する。瀬戸内海小豆島発着の3航路4便で、5組がブリッジ見学や船内巡視を経験できる。

●国際両備フェリー、岡山～小豆島航路

新岡山港11時40分発→小豆島土庄港12時50着便

使用船：おりんぴあどりーむせと

当日抽選で1組（新岡山港に11時00分に集合）。乗船改札、出航後・入港前の船内放送、船内巡視の体験。

●瀬戸内観光汽船、岡山～小豆島航路

岡山日生港10:45発→小豆島大部港11:45着便

使用船：フェリーひなせ

当日抽選で2名。船員と一緒に船内巡視、ブリッジ見学、救命胴衣着用体験、昇降機体験など。

●国際両備フェリー、高松～小豆島航路

小豆島池田港9時50分発→高松港10時50分着便

高松港11時10分発→小豆島池田港12時10分着便

当日抽選制、2家族。船員と一緒に船内巡視、ブリッジ見学、救命胴衣着用体験、昇降機体験、写真撮影、修了証授与。

国際両備フェリーと瀬戸内観光汽船では5月5日に、小学生の乗船を無料にするとともに、こども一日船長のほか、港（フェリー乗り場）や船上でイベントを開催する。