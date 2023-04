【マツダ CX-90】横浜ゴムのGEOLANDAR X-CVを新車装着

横浜ゴムは、マツダが2023年4月に米国で発売した新型クロスオーバーSU『CX-90』の新車装着(OE)用タイヤとして「GEOLANDAR X-CV」の納入を開始した。

CX-90は、走行性能と環境・安全性能を大幅に進化させた新型3列シートクロスオーバーSUV。グローバルで需要が高いSUV市場において、マツダが北米を中心に導入する新たなフラッグシップモデルとなる。「For the Voyage of your life(人生の航海のために)」のコンセプトのもと、運転する愉しさや、家族や友人など多人数でのドライブをさらに楽しくする快適性や機能性、安全性能を高めている。

GEOLANDAR X-CVは近年増加している高速性能と運動性能を重視したハイパフォーマンスクロスオーバーSUV向けに開発された「M+S(マッド&スノー)」規格の新次元ハイウェイテレーンタイヤ。高いハンドリング性能と快適な乗り心地に加え、転がり抵抗低減の両立を実現している。今回装着されたタイヤの開発ではパターン、プロファイル、タイヤ構造は車両特性に合わせた専用チューニングを施したほか、同社独自のAI利活用フレームワーク「HAICoLab(ハイコラボ)」を活用し、進化計算(遺伝的アルゴリズム)により最適なピッチ配列とした。

装着サイズは265/55R19 109V。