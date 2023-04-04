スバルといすゞで社長交代、注目の『人事情報』ランキング　3月掲載

年度末ということで新人事が発表されています。スバルで3月3日に、いすゞ自動車で10日にそれぞれ新社長人事が発表されました。3月1～31日の期間に掲載された人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。
1位） 日産自動車・人事情報 2023年4月1日付：218 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/14/368620.html
2位） ルネサスエレクトロニクス・人事情報 2023年3月30日付：195 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/06/368314.html
3位） 日立Astemo・人事情報 2023年4月1日付：128 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/22/368934.html
4位） 三菱自動車工業・人事情報 2023年4月1日付：119 Pt.
三菱自動車工業株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者：加藤隆雄）は、2023年4月1日付の代表執行役の異動について下記の通り発表しました。
氏名：中村達夫
新・役職名：代表執行役副社長（営業担当）
現任：上席執行役 副社長補佐（営業戦略・改革担当）
https://response.jp/article/2023/03/01/368126.html
5位） 日本電産・人事情報 2023年3月1日付：117 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/02/368176.html
6位） マツダ・人事情報 2023年4月1日付：88 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/29/369221.html
7位） マツダ・人事情報 2023年3月1日付：85 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/06/368303.html
8位） 日野自動車・人事異動 2023年3月1日付：85 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/01/368114.html
9位） 日本電産・人事情報 2023年3月1日付：83 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/22/368930.html
10位） 古河電気工業・人事情報 2023年4月1日付：78 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/20/368862.html
11位） いすゞ自動車・人事情報 2023年4月1日付：70 Pt.
いすゞ自動車株式会社（本社：東京都品川区、社長：片山正則）は、2023年4月1日付の役員の昇格および職務変更、人事異動について下記の通り発表しました。
氏名：片山正則
新職務：代表取締役取締役会長CEO
現職務：代表取締役取締役社長
氏名：南真介
新職務：代表取締役取締役社長COO
現職務：取締役専務執行役員グループCCO企画・財務部門統括CV協業推進担当
https://response.jp/article/2023/03/14/368634.html
12位） SUBARU・人事情報 2023年6月付：67 Pt.
株式会社SUBARU（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村知美）は、2023年6月付の取締役および監査役の異動ならびに執行役員の異動、担当業務の変更について下記の通り発表しました。
氏名：中村知美
新職務：取締役会長
現職務：代表取締役社長CEO
氏名：大崎篤
新職務：代表取締役社長CEO
現職務：取締役専務執行役員製造本部長
https://response.jp/article/2023/03/08/368398.html
13位） アイシン・人事情報 2023年4月1日付：57 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/02/368173.html
14位） 豊田自動織機・人事情報 2023年3月1日付：56 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/01/368143.html
15位） アルプスアルパイン・人事情報 2023年4月1日付：55 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/23/368967.html