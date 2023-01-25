京阪神エリアのJR線がほぼ麻痺状態　1月25日の鉄道運休情報

1月24日来の最強寒波の影響で、JRでは1月25日も次の線区で運行見合せが続いている。いずれも12時20分時点の確認情報で、とくに示した箇所以外は終日見合せとなる。

■JR北海道

〈石勝線〉南千歳～新得全線（15時頃から、普通列車は終日）。

〈室蘭本線〉苫小牧～岩見沢。

〈根室本線〉滝川～東鹿越（14時10分頃まで）。

〈宗谷本線〉名寄～稚内。

〈留萌本線〉深川～留萌全線。

■JR東日本

〈羽越本線〉新発田～新屋。

羽越本線の特急『いなほ』も1月25日は全列車・全区間が運休に。

〈奥羽本線〉福島～横手（福島～新庄間の山形新幹線も含む）、東能代～弘前。新庄～院内は1月26日も昼頃まで。

1月25日は終日運休となった山形新幹線。

〈五能線〉能代～五所川原。

〈北上線〉北上～横手全線。

〈花輪線〉松尾八幡平～鹿角花輪（20時頃から）。

〈陸羽東線〉鳴子温泉～新庄。

〈陸羽西線〉新庄～酒田間の列車代行バス。

〈磐越西線〉磐梯熱海～会津若松。

〈信越本線〉柿崎～柏崎。

〈越後線〉柏崎～吉田。

〈弥彦線〉吉田～東三条。

〈上越線〉水上～小出。小出～宮内（長岡）は13時頃まで。

〈飯山線〉森宮野原～越後川口（13時頃まで）。

〈米坂線〉米沢～坂町全線（今泉～坂町間の列車代行バスを含む）。

〈只見線〉会津坂下～大白川。大白川～小出は16時頃まで。1月26日は只見～小出が8時頃まで。

■JR西日本

京阪神エリアについては、昨夜来の大雪の影響で、北陸本線、湖西線、東海道本線（JR京都線・神戸線）、山陽本線、赤穂線、片町線（学研都市線）、JR東西線、福知山線（JR宝塚線）、関西本線、湖西線、草津線、奈良線、おおさか東線、加古川線（西脇市駅～谷川駅）、姫新線で運行を見合わせており、ほぼ麻痺状態となっている。

〈大糸線〉南小谷～糸魚川。1月26日の糸魚川16時49分発南小谷行きから再開。

〈小浜線〉小浜16時28分発敦賀行きから再開。

〈越美北線〉福井16時50分発九頭竜湖行きから再開。

〈因美線〉東津山（津山）～鳥取全線。

〈芸備線〉新見～三次。

〈伯備線〉新見～伯耆大山（米子）。

〈福塩線〉府中～塩町（三次）。

〈木次線〉宍道～備後落合全線。

〈山陰本線〉東浜～益田。

〈境線〉米子～境港全線。