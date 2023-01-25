ホーム 鉄道 企業動向 記事

京阪神エリアのJR線がほぼ麻痺状態　1月25日の鉄道運休情報

1月24日来の大雪で立ち往生が相次いだ京阪神エリアのJR線。1月25日も12時の時点で依然、麻痺状態が続いている。
  • 1月24日来の大雪で立ち往生が相次いだ京阪神エリアのJR線。1月25日も12時の時点で依然、麻痺状態が続いている。
  • 1月25日は終日運休となった山形新幹線。
  • 羽越本線の特急『いなほ』も1月25日は全列車・全区間が運休に。

1月24日来の最強寒波の影響で、JRでは1月25日も次の線区で運行見合せが続いている。いずれも12時20分時点の確認情報で、とくに示した箇所以外は終日見合せとなる。

■JR北海道

〈石勝線〉南千歳～新得全線（15時頃から、普通列車は終日）。
〈室蘭本線〉苫小牧～岩見沢。
〈根室本線〉滝川～東鹿越（14時10分頃まで）。
〈宗谷本線〉名寄～稚内。
〈留萌本線〉深川～留萌全線。

■JR東日本

〈羽越本線〉新発田～新屋。

羽越本線の特急『いなほ』も1月25日は全列車・全区間が運休に。羽越本線の特急『いなほ』も1月25日は全列車・全区間が運休に。

〈奥羽本線〉福島～横手（福島～新庄間の山形新幹線も含む）、東能代～弘前。新庄～院内は1月26日も昼頃まで。

1月25日は終日運休となった山形新幹線。1月25日は終日運休となった山形新幹線。

〈五能線〉能代～五所川原。
〈北上線〉北上～横手全線。
〈花輪線〉松尾八幡平～鹿角花輪（20時頃から）。
〈陸羽東線〉鳴子温泉～新庄。
〈陸羽西線〉新庄～酒田間の列車代行バス。
〈磐越西線〉磐梯熱海～会津若松。
〈信越本線〉柿崎～柏崎。
〈越後線〉柏崎～吉田。
〈弥彦線〉吉田～東三条。
〈上越線〉水上～小出。小出～宮内（長岡）は13時頃まで。
〈飯山線〉森宮野原～越後川口（13時頃まで）。
〈米坂線〉米沢～坂町全線（今泉～坂町間の列車代行バスを含む）。
〈只見線〉会津坂下～大白川。大白川～小出は16時頃まで。1月26日は只見～小出が8時頃まで。

■JR西日本

京阪神エリアについては、昨夜来の大雪の影響で、北陸本線、湖西線、東海道本線（JR京都線・神戸線）、山陽本線、赤穂線、片町線（学研都市線）、JR東西線、福知山線（JR宝塚線）、関西本線、湖西線、草津線、奈良線、おおさか東線、加古川線（西脇市駅～谷川駅）、姫新線で運行を見合わせており、ほぼ麻痺状態となっている。

12時5分時点の京阪神エリアの状況。

〈大糸線〉南小谷～糸魚川。1月26日の糸魚川16時49分発南小谷行きから再開。
〈小浜線〉小浜16時28分発敦賀行きから再開。
〈越美北線〉福井16時50分発九頭竜湖行きから再開。
〈因美線〉東津山（津山）～鳥取全線。
〈芸備線〉新見～三次。
〈伯備線〉新見～伯耆大山（米子）。
〈福塩線〉府中～塩町（三次）。
〈木次線〉宍道～備後落合全線。
〈山陰本線〉東浜～益田。
〈境線〉米子～境港全線。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

あわせて読みたい

レスポンス ビジネスメールマガジン（無料）に登録しませんか？

【ビジネスメールマガジン】金曜の朝7時にCASEやMaaS関連の最新トピックや注目プレイヤー、調査レポートやセミナーに関する情報をお届けします。有料の会員限定記事も月3本まで閲覧可能です。 利用規約

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES