磐越西線・喜多方-山都間で橋梁倒壊…奥羽本線東能代～大館間では代行輸送　8月4日の鉄道運休情報

8月4日も山形県や新潟県を中心に特別警報級の猛烈な雨が降り続いており、東北・信越エリアのJR線や私鉄で終日運休などが相次いでいる。

このうち郡山駅（福島県郡山市）と新津駅（新潟市秋葉区）を結ぶ磐越西線では喜多方～山都間の濁川橋梁が倒壊。奥羽本線東能代～大館間とともに再開の目途が立っていない。

8月4日11時50分時点で確認した情報は次のとおり。

■山形新幹線 終日運休。

■奥羽本線 庭坂～山形間、東能代～大館間が終日運休。秋田～東能代間では秋田18時10分発下り、東能代16時20分発上りが運休。なお再開の見通しが立たない東能代～大館間では代行輸送が行なわれる。

■羽越本線 水原（すいばら）～鶴岡間で運行見合せ中。新発田～あつみ温泉間は終日運休。新潟～酒田間の特急『いなほ』は全列車運休。

■白新線 豊栄～新発田間で運行見合せ中。

■津軽線 路盤の一部流出により蟹田～三厩（みんまや）間が終日運休。

■五能線 能代～鯵ヶ沢間は19時頃再開に見込み。東能代～能代間は減便の上、折返し運行。快速『リゾートしらかみ』は全列車運休。

■花輪線 好摩（盛岡）～大館間全線が終日運休。

■山田線 15時30分頃まで運休。

■左沢線 下りは山形13時25分発、寒河江12時23分発、上りは左沢12時54分発、寒河江11時54分発から再開。

■磐越西線 郡山～野沢間が終日運休。野沢～馬下（まおろし）間で運行見合せ中。

■米坂線 坂町～米沢間全線が終日運休。

■只見線 会津若松～会津川口間、小出～只見間で運行見合せ中。

■山形鉄道 終日運休。