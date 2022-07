グラフィック一新、KTMエンデューロマシン2023年モデル12機種発表

KTMジャパンは7月14日、グラフィックを一新したエンデューロマシン「EXC」シリーズの2023年モデル12機種を発表。8月より順次、販売を開始する。

2023モデルではホワイト、パープル、オレンジを基調としたカラーリングを採用した。このカラーリングは、90年代初期のエンデューロモデルへのオマージュ。また、フレームはレースからインスピレーションを得たオレンジ色のコーティングを施したクロモリ鋼フレームを採用し、ファクトリーマシンのスタイリングを踏襲している。

今回発表したエンデューロマシンは2ストロークモデル、4ストロークモデル各6機種。2ストロークモデルのエンジンにはKTM独自のトランスファーポートインジェクション(TPI)を採用し、排出ガスや燃料消費量を低減するだけでなく、低回転域から高回転域までスムーズで力強いパワーデリバリーを実現した。2023モデルからはTPIを外したシンプルなモデル名に変更。4ストロークモデルは、低回転域で大きなトルクを発揮し、高回転域ではクラストップレベルのパワーを発揮する。

EXCシリーズ全モデルには、フルアジャスタブル機能付きWP製XPLORサスペンションを標準装備。リアにはプログレッシブダンピング・システム(PDS)を採用する。EXCシリーズの定番であるPDSレイアウトは、可動部品が少なくメンテナンスが容易であることに加えて、地上高を高くできる。価格は以下の通り。

KTM EXCシリーズ2023年モデル(2サイクル)

KTM 150 EXC:117万6000円

KTM 250 EXC:130万円

KTM 250 EXC SIX DAYS:142万5000円

KTM 300 EXC:134万1000円

KTM 300 EXC SIX DAYS:147万7000円

KTM 300 EXC ERZBERGRODEO:157万5000円

KTM EXCシリーズ2023年モデル(4サイクル)

KTM 250 EXC-F:137万3000円

KTM 250 EXC-F SIX DAYS:150万8000円

KTM 350 EXC-F:144万5000円

KTM 350 EXC-F SIX DAYS:164万3000円

KTM 500 EXC-F:165万3000円

KTM 500 EXC-F SIX DAYS:182万円