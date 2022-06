世界最大級のカーフェス『FUELFEST』日本初上陸…富士スピードウェイ　8月11日

世界最大級のカーフェス『FUELFEST』が日本初上陸。8月11日に富士スピードウェイで開催される。

FUELFESTは、故ポール・ウォーカーが設立した災害支援団体「Reach Out World Wide」を守るため、実弟のコディ・ウォーカーと親友のタイリース・ギブソンが設立した世界最大級のカーフェスだ。会場にはチューニングカー、エキゾチックカー、パフォーマンスカー、スーパーカーが世界中から集結。来場者やドライバーたちは、カーショー、ライブドリフト、ドラッグレース、ミュージックなどを一度に楽しめる。現在、米国のFUELFESTにはコディ・ウォーカーとタイリース・ギブソンに加え、ヴィン・ディーゼルやサン・カンといったワイルド・スピードのファミリーもシークレットゲストとして来場。イベントを盛り上げている。

初開催となる日本でもさまざまなプログラムを予定している。メインコース・ストレートでは、映画のワンシーンのような「ストリート・ドラッグ・レース」を開催。「ランボルギーニ vs 旧車」「映画車両 vs アメ車」「スープラ vs ポルシェ」「フェラーリ vs GT-R」など、総勢200台の対決を予定している。また、FUEL FESTオフィシャル車両を先導に、200台のショーカーによる走行会、1000台のショーカーがメインコースを埋め尽くすパレードランを開催する。

各種プログラムには映画「ワイルド・スピード」に登場するムービーカーも参加する他、「ワイルド・スピード アイスブレイク」の劇中車「アイスチャージャー」の展示も決定。人気Youtuberラファエルも来場し、ドラッグレースに参加し、イベントを盛り上げる。

来場チケットは5500円、ショーカーチケット(1台+来場チケット1名)は1万1000円、駐車場チケットは2000円で販売中。収益の一部は、故ポール・ウォーカーが設立した災害支援団体に寄付される。