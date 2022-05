akippa、野外フェスで公式駐車場の予約受付…LuckyFes

駐車場予約アプリを運営するakippaは、7月23日、24日にひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)で開催される野外音楽フェス「Lucky FM Green Festival‘22」公式駐車場の予約を5月25日より開始した。

LuckyFM Green Festivalは、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の開催地移転を受け、「茨城のフェス文化の灯を消すな!」を合言葉に立ち上がったイベント。DJ Dragon氏が中心となって、杏里、石井竜也、ゴールデンボンバー、SKY-HI、Novelbright、BRAHMAN、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSION、Lucky Kilimanjaro、RIP SLYME、AKLO、ALI、¥ellow Bucks、JP THE WAVY、ジャパニーズ マゲニーズ、SOIL & “PIMP” SESSIONS、13ELL、t-Ace、DJ LEAD、BAD HOP、Lunv Loyal、yamaなどの豪華アーティストがブッキングされている。

駐車場料金は四輪が2000円、二輪が1000円。利用方法はakippa特設ページ内のリンクから、予約を希望する駐車場ページを開き、日時を指定して事前決済。akippaが指定する駐車券を印刷し、当日は駐車場入口で係員に予約内容を見せて入庫。印刷した駐車券が外から見えるように車内ダッシュボードに置く。

akippaは、ファンとアーティストの“あいたい"をつなぎ、そして、ひたちなかに再び熱狂をつくりたいという想いで同イベントに協賛。これまでスポーツの試合時等の駐車場貸し出しで培ってきたノウハウを活かし、利用者にスムーズな駐車体験を提供する。なお、akippaが野外フェスにて公式駐車場の貸し出しを行うのは初めてとなる。