ヤナセは、公式YouTubeチャンネル「YANASE Official」を開設した。

昨今のデジタルトランスフォーメーション(DX)を背景に、ヤナセは新中期経営計画「2022~Gear up for the Next~」に基づき、デジタルマーケティングを強化している。今回はその一環として、ブランディングを目的にYouTubeチャンネルを開設。すでに導入している、Facebook、Instagram、LINEに加え、4つ目のヤナセ公式SNSとして活用していく。

ヤナセ公式YouTubeチャンネル「YANASE Official」の第1弾として、4本の動画を公開した。セールススタッフと、メルセデス・ベンツの商品説明選任スタッフのプロダクトエキスパートが出演。さまざまな切り口から商品を紹介している。

今後は、取り扱いブランドの魅力やクルマのある生活をテーマにした動画を制作し、ヤナセのコーポレートスローガンである「クルマはつくらない。クルマのある人生をつくっている。」の世界観を発信していく。