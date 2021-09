フォード ブロンコ 新型に高性能な「ラプター」、2022年に登場へ

フォードモーター(Ford Motor)のジム・ファーリーCEOは9月21日、フォードブランドのSUV、『ブロンコ』新型に高性能グレードの「ラプター」を設定すると発表した。

ファーリーCEOは2020年10月、フォードモーターのトップにCOO(最高執行責任者)から昇格する形で就任した。かつて米国トヨタ販売で、副社長を務めた経歴も持つ人物だ。

そのファーリーCEOが、ブロンコ新型に高性能グレードのラプターを設定すると発表した。ラプターはこれまで、『F-150』や『レンジャー』などに用意されてきた。パワフルなエンジンに、強化された足回りを組み合わせている。

ブロンコは、フォードブランドの伝統のオフローダーだ。ブロンコは、1992年から1996年まで販売された第5世代を最後に、生産を終了した。フォードブランドは2020年7月、24年ぶりにブロンコを復活させた。

Hold on to your butts. #FordBroncoRaptor pic.twitter.com/2c1uAcolaV