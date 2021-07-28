ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ、新たに2工場3ラインで生産調整…ランドクルーザー新型にも影響

　　 トヨタ・ランドクルーザー新型の海外仕様
  • トヨタ・ランドクルーザー新型の海外仕様
  • レクサスLS

トヨタ自動車は7月27日、東南アジアでの新型コロナウイルス感染拡大に伴う部品供給不足により、トヨタ自動車田原工場およびトヨタ車体吉原工場で生産稼働調整を行なうと発表した。

トヨタはすでに、トヨタ自動車高岡工場とトヨタ車体富士松工場で、部品供給不足により生産稼働の調整を行なうと発表している。

工場名：トヨタ自動車・田原工場・第3ライン
稼働停止日程：8月3日（火）、4日（水）、5日（木）、6日（金）
生産車種：レクサスLS、IS、RC、RC F、NX

工場名：トヨタ車体・吉原工場・第1ライン
稼働停止日程：8月5日（木）、6日（金）
生産車種：ランドクルーザー300、レクサスLX

工場名：トヨタ車体・吉原工場・第2ライン
稼働停止日程：8月5日（木）、6日（金）
生産車種：ランドクルーザー70

工場名：トヨタ車体・富士松工場・第2ライン
稼働停止日程：7月29日（木）、30日（金）、8月2日（月）、3日（火）、4日（水）
生産車種：アルファード、ヴェルファイア、ノア、ヴォクシー、エスクァイア

工場名：トヨタ自動車・高岡工場・第1ライン（2直稼働）
稼働停止日程：8月2日（月）～6日（金）
生産車種：カローラ、カローラツーリング

《纐纈敏也＠DAYS》

この記事はいかがでしたか？

  • いいね
  • 大好き
  • 驚いた
  • つまらない
  • かなしい
トヨタ ランドクルーザーの燃費はこちら！

編集部おすすめのニュース

特集

トヨタ ランドクルーザー

トヨタ自動車

トヨタ車体

おすすめのニュース

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES