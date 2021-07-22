トライアスロン競技開催に伴う交通規制　7月23・24日

東京2020オリンピック競技大会のトライアスロン開催に伴い、東京臨海都心で交通規制が行なわれる。

お台場周辺の一般道およびレインボーブリッジ（台場→芝浦方向）で規制される。臨海都心から内陸の都心方面へは環状七号線経由～永代通り、または大井経由～第一京浜を利用する。首都高速道路・台場入口も利用できない。

競技コースおよび周辺道路は混雑が予想されるので、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、移動に公共の交通機関を利用するよう呼びかけている。

●お台場周辺一般道規制時間

7月23日（金）3時30分～7時45分ごろ…個人男女試走

7月24日（土）3時30分～7時45分ごろ…個人男女試走

7月26日（月）3時00分～10時00分ごろ…個人男子

7月27日（火）3時00分～10時00分ごろ…個人女子

7月29日（木）2時30分～10時00分ごろ…予備日。7月26・27日競技中止の場合

7月30日（金）3時30分～ 7時45分ごろ…混合リレー試走

7月31日（土）4時00分～10時30分ごろ…混合リレー

8月2日（月）4時00分～10時30分ごろ…予備日。7月31日競技中止の場合

●レインボーブリッジ規制時間

7月23日（金）3時30分～7時45分ごろ

7月24日（土）3時30分～7時45分ごろ

7月26日（月）3時00分～10時00分ごろ

7月27日 （火）3時00分～10時00分ごろ

7月29日（木）2時30分～10時00分ごろ…予備日。7月26・27日競技中止の場合