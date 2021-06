ウェイモがグーグルマップと連携、スマホアプリで自動運転車の呼び出しが可能に

グーグル(Google)の自動運転車部門のウェイモは6月4日、グーグルマップと連携した新しい自動運転車の配車サービスを米国で行うと発表した。

この自動運転車の配車サービスは、「ウェイモ・ワン」(Waymo One)と呼ばれるものだ。サービスを利用するには、専用のアプリをスマートフォンなどにダウンロードする必要がある。

ユーザーは、このアプリを通じて、無人の自動運転タクシーを呼び出す。無人の自動運転タクシーは、クライスラーブランドのミニバン、『パシフィカ』がベース。無人の自動運転タクシーは24時間、365日呼び出すことができる。目的地までの距離や時間に基づいて、あらかじめ料金がアプリに表示される。

ウェイモは、グーグルマップと連携した新しい自動運転車の配車サービスを米国で行う。ユーザーは、スマートフォンのグーグルマップの配車オプションをタップし、ウェイモの自動運転車を呼び出せるようになる。

Waymo One is now in @GoogleMaps. Tap the ride-hailing option when you’re in the Metro Phoenix area, then hail a fully autonomous ride powered by the #WaymoDriver! pic.twitter.com/ZTxv5IXdzS