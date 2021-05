米トヨタが新型車ティザー、『GR 86』米国仕様か　6月2日にモデル発表

トヨタ自動車(Toyota)の米国部門は5月26日、新型車を6月2日に初公開すると発表した。

トヨタの米国部門は、ティザーイメージを配信した。ヘッドライトのデザインから、この新型車は『GR 86』の米国仕様車と見られる。

トヨタ『86』の2世代目モデルがGR 86だ。トヨタの最新スポーツカーは、「GR」のモデルラインナップを拡大するものであり、GR86は『GRスープラ』、『GRヤリス』に続く第3のグローバルGRモデルとなる。

GR 86には、アルミ製ルーフやボディパネルの採用などにより幅広い軽量化を図り、セグメント最軽量の4名乗りクーペになる見込みだという。2.4リットルに排気量を拡大した新開発の直噴水平対向4気筒ガソリン「D-4S」エンジンを搭載し、トランスミッションは6速MTを組み合わせる。

