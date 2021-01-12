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軽自動車販売、N-BOX が13か月連続トップ　12月車名別

　　 ホンダN-BOX
  • ホンダN-BOX
  • スズキ スペーシアカスタム（左）とスペーシア

全国軽自動車協会連合会は1月8日、2020年12月の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同月比20.4％減ながら1万3427台を販売し、13か月連続トップとなった。2位はスズキ『スペーシア』で1万0747台。首位N-BOXとの差は2680台だった。

以下、3位はダイハツ『タント』（9574台））、4位はダイハツ『ムーヴ』（8733台）、5位は日産『ルークス』（7987台）、6位はスズキ『ハスラー』（6614台）。上位6車種は前月と同様だった。

2020年12月軽自動車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダ・N-BOX　1万3427台（20.4％減・2か月連続減）
2位［2位］：スズキ・スペーシア　1万0747台（12.4％減・5か月連続減）
3位［3位］：ダイハツ・タント　9574台（18.5％増・2か月ぶり増）
4位［4位］：ダイハツ・ムーヴ　8733台（25.5％増・2か月ぶり増）
5位［5位］：日産・ルークス　7987台
6位［6位］：スズキ・ハスラー　6614台（51.5％増・7か月連続増）
7位［8位］：ダイハツ・ミラ　5747台（4.0％増・3か月連続増）
8位［7位］：ダイハツ・タフト　5424台
9位［11位］：スズキ・ワゴンR　4833台（9.6％減・30か月連続減）
10位［9位］：スズキ・アルト　4824台（3.7％減・3か月連続減）

※［］内は前年順位、（）内は前年同月比

《纐纈敏也＠DAYS》

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