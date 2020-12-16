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【ホンダ N-ONE 新型】4人のクリエイターとコラボ、ニューレトロな作品を公開

　　 ＃エヌワンチャレンジ
  • ＃エヌワンチャレンジ
  • N-ONE×消しゴムはんこ×京楽堂（＠kyouraku_stamp）

ホンダは新型『N-ONE』の発売を記念して、SNSで人気のクリエイターとN-ONEがコラボした作品を公式Twitterで公開する「＃エヌワンチャレンジ」をスタートした。

＃エヌワンチャレンジでは、消しゴムはんこ作家や映像・ゲームクリエイター、切り絵作家、クリームソーダ職人といったSNSで人気のクリエイターとN-ONEがコラボした作品を順次ホンダ公式Twitterで公開。各クリエイターによって表現されるニューレトロな世界観を楽しんでもらう。

また、＃エヌワンチャレンジでは、一般ユーザーからの投稿も募集中。優れた作品はホンダ公式アカウントで紹介する予定だ。

＃エヌワンチャレンジ コラボ作品

・N-ONE×消しゴムはんこ×京楽堂（＠kyouraku_stamp）
0.1mm単位の繊細な彫刻や豊かな色彩を得意とする消しゴムはんこ作家。

・N-ONE×レトロゲーム×PixelFlag（＠pixelflag）
ドット絵とレトロカルチャーへのこだわりのある映像・ゲームの製作クリエイター。

・N-ONE×切り絵×斉藤洋樹（＠kiriehiro）
まるで現実世界のようなリアルで精密な表現を得意とする切り絵作家。

・N-ONE×クリームソーダ×tsunekawa（＠tsunekawa_）
＃旅する喫茶 で全国を巡るクリームソーダ職人。（12月17日12時公開）

《纐纈敏也＠DAYS》

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