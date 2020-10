ブガッティの新型車、サーキット専用車と確定　10月28日発表

ブガッティ(Bugatti)が10月28日(日本時間10月28日19時)、デジタルワールドプレミアする新型車。同車がサーキット専用車と確定した。

これは、ブガッティが10月27日、公式ツイッターで発表したもの。「ブガッティがサーキットに焦点を当てたサラブレッドを開発したら、どうなるか? 10月28日に明らかになる」とツイートしている。

ブガッティはすでに、この新型車のティザーイメージを1点配信している。リアスタイルと見られ、X字に近い形でLEDライトが光っているのが確認できる。

なお、ブガッティは公式ツイッターを通じて、この新型車の最新ティザーイメージを公開した。W型16気筒エンジンを載せたシャシーに、フルバケットシートとデジタルメータークラスターが装備されているのが見て取れる。

What if BUGATTI created a track-focused thoroughbred …?



Tomorrow OCTOBER 28 you will know



03:00 HRS PDT

06:00 HRS EDT

12:00 HRS CET

14:00 HRS GST

18:00 HRS SGT



