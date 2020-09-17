ホーム 鉄道 企業動向 記事

合計48本を減便…JR西日本が近畿エリアにおける終電繰上げの詳細を発表　2021年春実施

終電繰上げ後の大阪駅は、0時15分発の大阪環状線京橋行きが最終列車に。現行より18分繰り上がる。
  • 終電繰上げ後の大阪駅は、0時15分発の大阪環状線京橋行きが最終列車に。現行より18分繰り上がる。
  • 大阪以西の東海道・山陽本線では、姫路までが終電繰上げの対象となる。
  • 深夜帯ダイヤの見直し範囲。
  • 東海道新幹線最終からの乗継ぎ範囲（青線部分）

JR西日本は9月17日、近畿エリアにおける深夜帯ダイヤの見直しについての詳細を明らかにした。

保線時間の拡大や効率化などを図るため、2021年春のダイヤ改正で10～30分程度の終電繰上げを実施するもので、東海道・山陽本線米原～姫路間や大阪環状線など、近畿圏の12線区を対象に合計48本が減便される。実施日については12月頃に発表される。

主要駅における実施後の終電時刻は次のとおりで、0時台発を中心に減便。1時台発はすべて消える。

■京都駅
東海道本線（草津方面）0時17分、東海道本線（高槻方面）23時58分、湖西線（堅田方面）23時46分、山陰本線（亀岡方面）23時46分、奈良線（宇治方面）23時46分。

■大阪駅
東海道本線（高槻方面）0時10分、東海道本線（三ノ宮方面）0時4分、大阪環状線（西九条方面）0時11分、大阪環状線（京橋・鶴橋方面）0時15分。

■三ノ宮駅
東海道本線（西明石方面）0時42分、東海道本線（大阪・北新地方面）0時10分。

■京橋駅
大阪環状線（大阪方面）0時19分、大阪環状線（鶴橋・天王寺方面）0時16分、片町線（放出=はなてん=方面）0時29分、JR東西線（北新地方面）23時52分。

■天王寺駅
大阪環状線（鶴橋・京橋方面）0時4分、大阪環状線（西九条方面）0時4分、関西本線（王寺方面）0時24分、阪和線（鳳方面）0時24分。

なお、京都駅や新大阪駅での最終新幹線『のぞみ265号』からの乗継ぎについては、東海道本線篠原～米原間、山陽本線大久保～姫路間、片町線忍ケ丘～松井山手間、関西本線法隆寺～郡山間の各駅とJR難波駅が対象から外れる。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

編集部おすすめのニュース

  • 現行より30分繰り上げ、到着は1時頃に…JR東日本が2021年春に終電繰上げへ 画像 現行より30分繰り上げ、到着は1時頃に…JR東日本が2021年春に終電繰上げへ
  • JR東日本も山手線などの終電時間繰り上げへ［新聞ウォッチ］ 画像 JR東日本も山手線などの終電時間繰り上げへ［新聞ウォッチ］
  • 紀勢本線の電化区間、紀伊田辺以東にも227系…近畿エリアでは終電繰上げへ　JR西日本2021年春のダイヤ改正 画像 紀勢本線の電化区間、紀伊田辺以東にも227系…近畿エリアでは終電繰上げへ　JR西日本2021年春のダイヤ改正
  • 保線作業の担い手不足をカバー…JR西日本、終発繰上げで作業時間を確保へ 画像 保線作業の担い手不足をカバー…JR西日本、終発繰上げで作業時間を確保へ

特集

【鉄道】注目の記事

JR西日本

おすすめのニュース

主要メーカー別インデックス
国産自動車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ
外国自動車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ クライスラー ジープ フォード シボレー キャデラック サーブ ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス ダッジ マセラティ アストンマーチン ロールスロイス ベントレー ヒュンダイ
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES