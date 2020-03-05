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軽自動車が新車販売トップ6を独占、登録車トップは『ライズ』　2月車名別

ホンダ N-BOX・N-BOXカスタム
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  • トヨタ・ライズ

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は3月5日、2月の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同期比6.0％減ながら1万9177台を販売し、3か月連続のトップとなった。

2位は前月同様、日産『デイズ』で同6.6％増の1万5495台、3位はワンランクアップでダイハツ『タント』が同4.4％減の1万4496台。以下、スズキ『スペーシア』、ダイハツ『ムーヴ』、ホンダ『N-WGN』が続き、トップ6を軽自動車が独占した。

登録車ではトヨタの新型SUV『ライズ』が9979台で2か月連続のトップ、総合では7位に食い込んだ。

2月車名別新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　1万9177台（6.0％減・2か月連続減）
2位［2位］：日産デイズ　1万5495台（6.6％増・2か月連続増）
3位［4位］：ダイハツ・タント　1万4496台（4.4％減・3か月連続減）
4位［3位］：スズキ・スペーシア　1万3945台（11.9％減・2か月連続減）
5位［6位］：ダイハツ・ムーヴ　1万1570台（6.5％減・5か月連続減）
6位［28位］：ホンダN-WGN　1万1121台（116.5％増・2か月連続増）
7位［5位］：トヨタ・ライズ　9979台
8位［8位］：日産ノート　9913台（23.2％減・8か月連続減）
9位［7位］：トヨタ・カローラ　9898台（29.5％増・6か月連続増）
10位［10位］：日産セレナ　8647台（20.9％減・6か月連続減）

※［］内は前月順位、（）内は前年同月比

《纐纈敏也＠DAYS》

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