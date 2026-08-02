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【夏休み】極東開発「ゆめのはたらく自動車」イラスト＆ぬりえ募集

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極東開発工業は、「はたらく自動車」を題材にした2026年度のイラストとぬりえ作品を募集している。募集期間は8月3日から9月11日まで。イラスト部門では「あったらいいな」と思う自動車を自由に描く「ゆめのはたらく自動車」をテーマとしている。

【画像全3枚】

募集するのは「ぬりえ部門」と「イラスト部門」の2部門。ぬりえ部門では、同社のウェブサイト「はたらく自動車大研究」で公開しているぬりえを使用する。イラスト部門では、「ゆめのはたらく自動車」をテーマに作品を募集する。

入賞者には、応募作品をプリントしたオリジナル記念品を贈る。記念品は「アクリルキーホルダー」「コインケース」「ハンドタオル」の3種類で、応募時に希望するものを選ぶ。

作品は複数応募できるが、記念品は1人1作品で、入賞した作品のみが対象だ。さらに応募作品の中から3名を特別賞に選び、はたらく自動車の模型（非売品）を贈る。模型は対象年齢14歳以上のホビー向けスケールモデルとなる。

応募は郵送またはEメールで受け付ける。氏名、年齢、住所、メールアドレス、応募部門、希望するオリジナル記念品などを明記する。イラスト部門の場合は、作品のタイトルと説明も必要となる。Eメールで作品データを送る場合、8MB以上の高解像度とし、反射や影に配慮して作品全体を正面から撮影することを極東開発工業は推奨している。

募集締め切りは9月11日。

《高木啓》

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