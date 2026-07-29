「D-Parking岡山本町」、7月31日オープン…収容台数を4倍以上の175台に拡大

大和ハウスグループの大和ハウスパーキングは7月31日、岡山市北区本町に自走式立体駐車場「D-Parking岡山本町」をオープンする。

■平面から立体へ、収容台数を約4.3倍に拡大

本施設はこれまで41台収容の平面コインパーキングとして運営されていた土地を再整備し、175台収容の自走式立体駐車場として開設するものだ。収容台数を約4.3倍に拡大することで、岡山市中心部を訪れる人々の駐車環境の充実を図る。

周辺の再開発などにより平面駐車場の確保が難しいエリアでも、一定規模の駐車台数を確保できる点が特長だ。外観は明るくモダンな印象を持たせたデザインとしている。

■岡山駅東側の多様な需要に対応

施設が位置する岡山市北区本町周辺は、JR岡山駅から徒歩圏内にあり、商業施設やオフィス、ホテル、飲食店が集積するエリアだ。日中の買い物・ビジネス利用に加え、夜間の飲食・宿泊利用など、時間帯ごとに多様な駐車需要が見込まれる。

自走式立体駐車場は機械式に比べて入出庫が比較的スムーズで、車両サイズや重量による制約を受けにくいことから、幅広い用途に対応しやすい点も特徴だ。

■大和ハウスグループの知見を活かした土地活用

大和ハウスパーキングは現在、全国で7370カ所・18万8296台（2026年6月末現在）の駐車場「D-Parking」を運営している。今後も駐車場を地域の移動や来街を支える都市インフラの一つと捉え、土地の有効活用を提案していく方針だ。