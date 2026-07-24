需要高まる中国・アジア市場へ、ヤマハ発動機が“高コスパ”スカラロボット発売

ヤマハ発動機は7月23日、スカラロボット（水平多関節型ロボット）の新製品「YE4」「YE10」と対応コントローラー「RCX440」を発売した。

【画像】ヤマハ発動機の“高コスパ”スカラロボットとコントローラー

新製品「YE4」「YE10」は、高い生産能力を誇る「YK-XE」シリーズの性能をさらに磨き上げるとともに、要素部品の見直しにより連続運転性の向上と低コスト化を実現した。

最大可搬質量はYE4が4kg、YE10が10kgで、小型部品の組み立てや箱詰め、仕分け、検査など幅広い用途に対応する。標準サイクルタイムはYE4が0.40sec、YE10が機種により0.36～0.42secで、高い繰り返し位置決め精度も備える。モーターの放熱性を高めることで連続運転性能も向上させた。

対応コントローラー「RCX440」は、現行の多軸コントローラー「RCX340」の操作系を継承し、新製品への移行をスムーズかつ容易にする。回転センサーをレゾルバからエンコーダーへ変更することでセンサー分解能を向上させつつ、電子回路および筐体構造の最適化により部品点数を削減してコストダウンを実現した。

コントローラー「RCX440」

また、原点位置情報を保持する「アブソバッテリー（アブソリュート バッテリー）」の消費電力を低減し、必要なバッテリー個数を削減。バッテリーをスカラロボット側に搭載することで、据え付けや移設時の原点出し作業が不要となり、立ち上げ時間の短縮に貢献する。既存のRCX-Studio、PBX、I/Oインターフェースを継続して活用できるため、追加のソフトウェアやティーチペンダントの購入も不要だ。

今回の製品投入の背景には、NEV（新エネルギー車）の普及拡大や世界的な人手不足がある。製造工程の自動化を担うスカラロボット市場は活況を呈しており、従来からの電気・電子部品分野に加え、リチウムイオン電池のモジュール組み立てやパワー半導体の配置といった車載電子部品、さらにはクリーンルーム環境での食品・医薬品・化粧品の製造工程でも需要が増加している（同社調べ）。

ヤマハ発動機は、こうした市場ニーズの拡大を受け、中国を筆頭にASEAN、インド、日本といったアジア地域向けに価格競争力を備えたコストパフォーマンスモデル「YE」シリーズを開発した。同社のスカラロボットは1976年に自社工場へ導入して以来、製品の拡充を進めており、現在では業界トップクラスの豊富な製品群をラインアップしている。

スカラロボット「YE10」