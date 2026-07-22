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モバイルチケット「QUICK TRIP Ticket」、ことでんの屋島山上シャトルバスに導入

QUICK TRIP のイメージ
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レシップは、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、香川県高松市のことでんバスのモバイルチケット「屋島山上シャトルバス＋リムジンバスセット券」の取り扱いを開始した。

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本チケットは、7月18日の新路線開通に合わせて発売。観光客の利便性向上と移動のデジタル化を推進することが目的だ。

ことでんバスは新路線の開通にともない、JR高松駅から観光名所である屋島山上までをダイレクトに結ぶ直通シャトルバスの運行を開始。これにより、2027年春頃にリニューアルオープンを予定している「新屋島水族館」や、人気の「屋島山上交流拠点施設やしまーる」など、屋島エリアへのアクセスが向上する。

チケットの導入により、高松空港から到着した観光客はリムジンバスから屋島山上行きシャトルバスへスムーズに乗り継ぐことが可能となる。訪日外国人を含めた誰もがスマートフォン1台で移動できる環境を整え、快適な観光体験を提供する。

チケット名称は「屋島山上シャトルバス乗車券（48時間フリー）＋高松空港リムジンバス乗車券（往復各1回）」。販売価格（税込）は大人2600円、小児（6歳以上12歳未満）1300円。対象路線はJR高松駅～屋島山上間のシャトルバスと、高松空港～高松駅間のリムジンバス。利用可能日は土日祝のほか、夏休み期間（2026年7月18日～8月31日）、冬休み期間（2026年12月25日～2027年1月7日）に限られる。

「QUICK TRIP Ticket」は観光・イベントに特化したWEBアプリ型のモバイルチケット発行・管理システムだ。専用アプリのダウンロードは不要で、ブラウザからすぐに利用できる。施設に設置されたQRコードを読み取るだけでチケットの使用が完了するほか、7言語に対応し、グーグルやアップルのアカウントで簡単にログインできる。また、売上のリアルタイム自動集計が可能で、イベント終了後の精算作業の手間を大幅に削減できる点も特徴だ。

《森脇稔》

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