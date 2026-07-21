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果樹園向け農業機械がベース、サッカー「モンテディオ山形」の散水車が新デザインに…丸山製作所

2026/27シーズンデザインの散水車
  • 2026/27シーズンデザインの散水車

農林業機械・産業機械メーカーの丸山製作所は、クラブスポンサーを務めるプロサッカークラブ「モンテディオ山形」の2026/27シーズンに向けて、NDソフトスタジアム山形で使用するSS（ステレオスプレーヤ）のデザインを刷新した。

新デザインはモンテディオ山形のクラブカラーを基調とし、クラブエンブレムと「Montedio YAMAGATA」のロゴを大きく配置している。また、丸山製作所のコーポレートロゴとブランドメッセージ「All for the Future」も掲出し、クラブへの応援と同社の未来への想いを表現した。

■果樹園の技術がピッチを支える

今回デザインを刷新したSS（ステレオスプレーヤ）は、もともと果樹園での防除作業に使用される農業機械だ。モンテディオ山形ではピッチ管理用途として運用されており、試合前やハーフタイムの散水に活用されている。

ピッチへの散水は、ボールの転がりや選手のパフォーマンスに影響を与える重要な作業だ。丸山製作所のSSは、果樹防除で培った均一な散布技術を活かし、最適なピッチコンディションづくりを支えている。

同社は2019年よりモンテディオ山形へ散水関連機器を提供しており、2025年からはクラブスポンサーとしてチームを支援している。スポンサー活動にとどまらず、自社技術を通じて選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりにも貢献している。

丸山製作所は1895年創業（1937年設立）で、ポンプとエンジンをコア技術に農業用機械や環境衛生用機械、消防機械など幅広い製品を製造・販売している。

《森脇稔》

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