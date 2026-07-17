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BYD AUTO 東京杉並、7月31日オープン…井の頭通り沿いに

BYD AUTO 東京杉並の完成イメージ
  • BYD AUTO 東京杉並の完成イメージ

BYDの日本法人であるBYD Auto Japanの正規ディーラー、明治モータースは7月31日（金）に、ショールームを備えた正規ディーラー店舗「BYD AUTO 東京杉並」をオープンする。

「BYD AUTO 東京杉並」は、井の頭通り沿いに立地する。首都高速4号新宿線「永福出入口」から車で約10分、京王井の頭線「浜田山駅」から徒歩約6分で、車と公共交通の両方でアクセスしやすいとしている。周辺は閑静な住宅街で、駅周辺の商店街やスーパーなどの利便性もあるという。

また、本年10月には高井戸東に整備工場「明治産業Seiken e－Garage杉並」を新規オープン予定で、購入後のアフターサービス体制を整える方針だ。

白を基調にしたショールームで、BYDに関する専門知識を持つセールス・スタッフが商談や試乗の受付などを担当する。

サービス面では、BYDのEVに関する高度なトレーニング「BYD Academy」を受けたプロフェッショナルなサービス・スタッフを配置する。

「BYD AUTO 東京杉並」の所在地は東京都杉並区浜田山4丁目15-8。オープン日は7月31日（金）だ。営業時間は10:00～18:30。定休日は火曜日・水曜日だ。

《森脇稔》

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