BYD、国内初のサテライト型店舗「BYD AUTO 久留米」を7月18日オープン

BYDの日本法人のBYD Auto Japanの正規ディーラー、株式会社モビリティズは、7月18日（土）に「BYD AUTO 久留米」をオープンする。

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同店はBYDの国内初となるサテライト型店舗で、コンパクトで親しみやすい店舗空間を採用している。

所在地は福岡県久留米市小森野3丁目17-12。営業時間は10:00～18:00で、定休日は火曜・水曜。九州自動車道「久留米IC」や「鳥栖IC」から車で約15分と、筑後エリアだけでなく佐賀・鳥栖方面からもアクセスしやすい立地だ。

店舗には急速充電器を設置しており、BYD車に限らずEVに乗るユーザーであれば誰でも利用できる。充電中はラウンジスペースで待つことも可能だ。店舗デザインには曲線的なフォルム、木目調の素材、グリーンウォールを採用し、地域に根ざした居心地の良い空間を目指している。

オープン初週末の7月18日（土）・19日（日）には、同月28日（火）発売予定の軽EV「BYD RACCO」を特別展示する。発売に先駆けて注目モデルをいち早く確認できる機会となる。

BYDグループは1995年に中国・深圳でバッテリーメーカーとして創業。現在は6大陸・110以上の国と地域・400以上の都市で電気自動車を展開する世界的なEVメーカーに成長している。