「阪神高速おでかけパス2026」発売、1日定額で大阪・神戸を周遊…7月18日から利用可能

阪神高速道路は、土曜日・日曜日・祝日に阪神高速道路を1日定額で利用できる「阪神高速おでかけパス2026」の販売を専用WEBサイトで開始した。

利用期間は2026年7月18日（土）から2027年3月28日（日）までの土・日・祝日。ただし、お盆（8月8日～16日）、シルバーウィーク（9月19日～23日）、年末年始（2026年12月26日～2027年1月3日）は対象外となる。

対象車両はETCクレジットカードまたはETCパーソナルカードでETC無線通行する普通車および軽自動車等（軽・二輪）。

コースは「大阪周遊コース」と「神戸周遊コース」の2種類を設定。1枚のETCカードで各コース9回、合計最大18回利用できる。1日あたりの販売上限は6000名（単体コース5000名・セットプラン1000名）となっている。

神戸須磨シーワールド、神戸どうぶつ王国、生きているミュージアムNIFRELなど26の観光施設入館券とのセットプランも販売する。セットプランを購入すると、おでかけパスがさらに200円引き（普通車）となる。また、申し込み特典として大阪・兵庫等の提携施設67ヵ所で使えるお得なクーポンも用意している。

あわせて、るるぶ特別編集「阪神高速おでかけパスでお得にドライブ♪」（全16ページ）を発行するほか、「お得なクーポンde石切参道商店街」「お得なクーポンde道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」といったクーポン企画や、2026年8月22日から2027年3月21日まで「リアル謎解きゲーム」も開催する予定だ。

阪神高速道路では、おでかけパスを通じて沿線地域の活性化とにぎわい創出に貢献していくとしている。