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自動車製造の「PoC地獄」を突破せよ---ロックウェルが示すAI実装4つの現実解と製造現場のデジタルツイン最前線

ロックウェルオートメーションジャパン株式会社　代表取締役社長　矢田 智巳氏
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  • スマートマニュファクチャリング報告書
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  • ROKLIVE 2026Tokyo～AIが生産でつかえるための4技術
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オートメーションとデジタルトランスフォーメーションの世界的リーダーであるロックウェルオートメーションの日本法人、ロックウェルオートメーションジャパンは、製造業における製造現場の課題の即効解をテーマにしたイベント「ROKLive Japan」のなかで、製造業におけるスマート化の最新トレンドと実用的なAI活用をテーマにした記者説明会を開催した。

本説明会では、日本企業が直面している「PoC（概念実証）の壁」に対する具体的な処方箋として、すでに製品化されている4つの先進技術が提示された。自動車製造現場のデジタルツインデモや、北米の電気自動車（EV）メーカーにおける先進導入事例など、自動車産業の未来を占う具体的な活用策をレポートする。

◆日本企業が陥る「PoC地獄」とデータ構造標準化の遅れ

ロックウェルオートメーションジャパンが毎年調査・公表している「スマートマニュファクチャリング報告書」（今回で11回目）によると、日本企業はAI技術に対する強い導入意欲を示している。しかしその一方で、PoCから先の実用展開（スケール展開）へ移行できずに頓挫する、いわゆる「PoC地獄（PoC墓場）」に多くの企業が陥っている実態が浮き彫りになった。

スマートマニュファクチャリング報告書

《レスポンス編集部》

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