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乙女の祇園祭タクシー2026、京都で7月末まで運行…ヤサカタクシー

「乙女の祇園祭」JPNタクシー 車両イメージ
  • 「乙女の祇園祭」JPNタクシー 車両イメージ
  • JPNタクシー 車内イメージ
  • 車両への施工風景 イメージ
  • ハイエース 車内イメージ

京都を中心にタクシー・ハイヤー事業を展開する彌榮自動車（ヤサカグループ本社）と、グラフィック・ウェブデザイン事業を手がけるフィールドは、「乙女の祇園祭」をモチーフにした特別仕様車「乙女の祇園祭タクシー」の運行を開始した。

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「乙女の祇園祭」は、伝統ある祇園祭を"乙女目線"でとらえ、その魅力や新たな楽しみ方を提案するプロジェクトだ。2012年に山鉾町に立地するヤサカ四条烏丸ビルに拠点を置くフィールドが展開してきた。

2024年、同じく山鉾町を中心に事業を展開する彌榮自動車とフィールドが「一緒に京都の魅力を高める取り組みを進めたい」という思いでコラボレーションを開始し、「乙女の祇園祭タクシー」が誕生した。「かわいらしく伝統を楽しむ」というコンセプトは多くの人に受け入れられ、過去の運行でも好評を得た。

運行3年目を迎える2026年は、デザインのかわいさに加え、「街中で探して乗車する」というワクワク感をさらに高めたバージョンとなっている。

車内空間は、フィールドの「乙女の祇園祭」デザイナーチームと彌榮自動車が試行錯誤を重ね、「遊び心」と「創意工夫」をテーマに演出した。かわいいおもちゃ箱をイメージしたビジュアルで、祇園祭の風情を感じながら新たな楽しみ方を提案する内容となっている。

運行期間は7月31日まで。運行台数はJPNタクシー2台、ハイエース2台。JPNタクシーは車両上面と側面に「乙女の祇園祭タクシー」と表示。今年初の試みとして、乗車客に記念「クリアカード」を配布（1日あたりの配布枚数は限定）。

両社はこの企画を通じて、乗客に京都の町衆文化の象徴である祇園祭の風情を感じてもらい、新たな魅力の発見とワクワク感をもって祇園祭を楽しんでもらうことを目指している。

《森脇稔》

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