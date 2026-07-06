ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

Uber Japan、即時宅配便サービス「Courier」を全国47都道府県に拡大…軽バン配送も新たに開始

Uber Japanが即時宅配便「Courier（クーリエ）」を全国展開
  • Uber Japanが即時宅配便「Courier（クーリエ）」を全国展開

Uber Japanは、即時宅配便サービス「クーリエ（Courier）」の提供エリアを、従来の22都道府県から全国47都道府県へと大幅に拡大した。

あわせて、これまでの自転車・バイク（2輪）による配送に加え、新たに軽バン（4輪）による配送を全国で開始する。運べる荷物のサイズや重量のバリエーションが広がり、発送地点から直線距離で最大25km圏内への配送が可能になる。

■ クーリエとは

クーリエは、ウーバーイーツのデリバリーネットワークを活用し、配車アプリ「ウーバー」で荷物を即時配達できるサービスだ。従来の宅配便のように「荷物を集めて・小分けにして・翌日以降に届ける」仕組みとは異なり、ウーバーのマッチング技術を使った「1対1のダイレクト即時配送」が特徴となっている。

主な特徴は3点だ。

・配送伝票が不要で、スマートフォンのアプリ上の入力だけで完結する。

・配送拠点を経由しないため、最短数十分での即時配送が可能だ。

・送り主・受取人の双方がリアルタイムで荷物の位置を地図上で追跡でき、配達パートナーとアプリ内でチャットや通話もできる。

■ サービス拡大の概要

荷物のサイズに合わせて2種類から選べる。

【小型サイズ（自転車・バイク）】

・サイズ：最大45cm × 45cm × 30cm

・重量：最大12kg

・距離：半径25km圏内

・料金：890円（最初の1kmを含む）＋以降1km毎に100円

【中型サイズ（軽バン）】

・サイズ：最大幅73cm × 奥行き124cm × 高さ110cm

・重量：1点につき最大23kg、1注文につき合計135kgまで

・距離：半径25km圏内

・料金：1090円（最初の1kmを含む）＋以降1km毎に100円

■ 利用データから見る傾向

2024年11月から2026年6月の利用データやユーザー調査によると、利用目的は個人が約6割、ビジネスが約4割だった。配送アイテムで最も多かったのは服・ファッション雑貨（14%）で、その他（10%）、食品（常温）（10%）が続いた。

利用者の総合満足度は100%（とても満足73%、満足27%）を記録。友人や家族への推奨意向も96%と非常に高い支持を得ている。スピードへの満足度は98%で、料金についても75%が「とてもお得」または「妥当」と評価した。他の即時配達サービスと比較して、57%のユーザーが「全体的な利用体験が良い」と回答している。

ウーバージャパンは、今回の全国展開と軽バン配送の導入により、日常の個人利用からビジネスの即時納品まで幅広いニーズに対応するオンデマンド配送インフラへの進化を目指すとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

Uber（ウーバー）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews