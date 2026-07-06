Uber Japan、即時宅配便サービス「Courier」を全国47都道府県に拡大…軽バン配送も新たに開始

Uber Japanは、即時宅配便サービス「クーリエ（Courier）」の提供エリアを、従来の22都道府県から全国47都道府県へと大幅に拡大した。

あわせて、これまでの自転車・バイク（2輪）による配送に加え、新たに軽バン（4輪）による配送を全国で開始する。運べる荷物のサイズや重量のバリエーションが広がり、発送地点から直線距離で最大25km圏内への配送が可能になる。

■ クーリエとは

クーリエは、ウーバーイーツのデリバリーネットワークを活用し、配車アプリ「ウーバー」で荷物を即時配達できるサービスだ。従来の宅配便のように「荷物を集めて・小分けにして・翌日以降に届ける」仕組みとは異なり、ウーバーのマッチング技術を使った「1対1のダイレクト即時配送」が特徴となっている。

主な特徴は3点だ。

・配送伝票が不要で、スマートフォンのアプリ上の入力だけで完結する。

・配送拠点を経由しないため、最短数十分での即時配送が可能だ。

・送り主・受取人の双方がリアルタイムで荷物の位置を地図上で追跡でき、配達パートナーとアプリ内でチャットや通話もできる。

■ サービス拡大の概要

荷物のサイズに合わせて2種類から選べる。

【小型サイズ（自転車・バイク）】

・サイズ：最大45cm × 45cm × 30cm

・重量：最大12kg

・距離：半径25km圏内

・料金：890円（最初の1kmを含む）＋以降1km毎に100円

【中型サイズ（軽バン）】

・サイズ：最大幅73cm × 奥行き124cm × 高さ110cm

・重量：1点につき最大23kg、1注文につき合計135kgまで

・距離：半径25km圏内

・料金：1090円（最初の1kmを含む）＋以降1km毎に100円

■ 利用データから見る傾向

2024年11月から2026年6月の利用データやユーザー調査によると、利用目的は個人が約6割、ビジネスが約4割だった。配送アイテムで最も多かったのは服・ファッション雑貨（14%）で、その他（10%）、食品（常温）（10%）が続いた。

利用者の総合満足度は100%（とても満足73%、満足27%）を記録。友人や家族への推奨意向も96%と非常に高い支持を得ている。スピードへの満足度は98%で、料金についても75%が「とてもお得」または「妥当」と評価した。他の即時配達サービスと比較して、57%のユーザーが「全体的な利用体験が良い」と回答している。

ウーバージャパンは、今回の全国展開と軽バン配送の導入により、日常の個人利用からビジネスの即時納品まで幅広いニーズに対応するオンデマンド配送インフラへの進化を目指すとしている。