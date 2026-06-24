ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NX中国、北京の国際サプライチェーン博覧会に4年連続出展…汎アジア戦略を軸に物流ソリューション紹介

NX中国のブースイメージ
  • NX中国のブースイメージ

NIPPON EXPRESSホールディングスのグループ会社、NX国際物流（中国）有限公司は、中国・北京市の中国国際展覧センターで開催される「第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE）」に出展する。

中国国際サプライチェーン促進博覧会は、中国国際貿易促進委員会（CCPIT）が主催する、世界初のサプライチェーンをテーマにした中国最大級の展示会だ。

4回目を迎える今回は、新たに「人工知能（AI）特設エリア」が設けられるなど、デジタル化・インテリジェント化が進むサプライチェーンの最新動向を反映した内容となっている。85の国・地域から1200社以上の企業・団体の参加が見込まれている。

4年連続の出展となるNX中国のブースでは、アジア全域を視野に入れた「汎アジア戦略」を軸に、各国・地域で構築してきた物流ネットワークを活用したソリューションを展示する。

急速に海外展開を進める中資系ブランドの「出海」（中国企業がグローバルな貿易環境の変化や生産戦略の見直しを背景に、海外市場への進出や生産拠点の多拠点化・移転を進める動き）を支援するサービスをはじめ、柔軟で強靭なサプライチェーン構築に向けた各種ソリューションを紹介する。

展示内容は主に3つのテーマで構成される。

1つ目は「汎アジア・広域物流ネットワーク」で、中国から東南アジア、南アジア、さらに欧米へとつなぐシームレスな輸送ソリューションを提案する。

2つ目は「サステナブルなロジスティクス」で、グリーンサプライチェーンへの関心が高まる中、環境負荷の低減に貢献する輸送モードや最新の可視化ツールを紹介する。

3つ目は「グローバル・ロジスティクス・パートナーとしての総合力」で、多様化・複雑化するサプライチェーン課題に対し、NXグループのグローバルネットワークと実行力を活かした総合的なソリューションを展示する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本通運

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews