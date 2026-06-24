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西鉄600形引退前に復刻塗装、マルーン＆ベージュ再現

西鉄600形ツートンカラー 復刻塗装
  • 西鉄600形ツートンカラー 復刻塗装
  • 西鉄600形ツートンカラー 復刻塗装（向かって左）と標準塗装
  • 西鉄600形標準塗装（向かって左）とアイスグリーン復刻塗装
  • 西鉄600形アイスグリーン復刻塗装
  • 西鉄600形標準塗装

西日本鉄道は、貝塚線（福岡市～福岡県新宮町）で運用中の600形1編成について、大牟田線（現・天神大牟田線）運行開始当時のマルーン＆ベージュのツートンカラーを再現した復刻塗装を施し、6月25日から運行を開始する。

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対象となる600形（2代目）は1962年に運行を開始した車両で、現在運用されている西鉄車両の中で最も古い。2025年度下期から順次引退が進められている。

600形は登場当初、大牟田線でマルーン＆ベージュのツートンカラーをまとって運行していた。その後、1978年以降は順次アイスグリーンカラーへ変更され、1990年以降は貝塚線へ転籍。現在のオキサイドイエローの塗装となった。

同社によると、600形の引退発表後、鉄道ファンから往年のツートンカラーやアイスグリーンカラーの復刻を望む声が多数寄せられていたという。2025年には「西鉄電車アイスグリーン50周年企画」の一環として、600形1編成（606号車、656号車）をアイスグリーン塗装に復刻し、大きな反響があった。

今回の企画では、さらに1編成（608号車、659号車）を対象に、かつてのツートンカラーを再現する。運行期間は2026年6月25日から2028年3月までを予定しているが、車両運用の都合により変更となる可能性がある。

復刻塗装車両は2両編成で、定員は1両あたり139人。引退を控えた600形の最後の姿を伝える取り組みとして運行される。

600形は1962年に誕生し、特急から普通列車まで対応できる汎用電車として開発された。基本編成は2両固定（一部3両固定）で、状況に応じて4～7両編成を組成できる構造を採用した。

1978年には車体改良工事が実施され、自動式方向幕の設置や前照灯位置の変更が行なわれるとともに、車体色もアイスグリーンにボンレッドの帯を配したデザインへ変更された。その後、1990年からは宮地岳線（現・貝塚線）へ順次転籍し、現在のオキサイドイエロー塗装となっている。

《高木啓》

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