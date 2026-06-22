ダイナミックマップ、高精度3次元地図データで自動運転開発を支援…独AVTE 2026 出展へ　

ダイナミックマッププラットフォームは、6月23日（火）～25日（木）にドイツ・シュトゥットガルトで開催される自動運転・先進運転支援システム（ADAS）技術の国際展示会「Autonomous Vehicle Technology Expo 2026（AVTE 2026）」に出展する。

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会場では高精度3次元地図データを活用した交通シミュレーションを中心に、同社がハギングフェイス上で公開しているAIネイティブデータの活用方法についても紹介する。自動車メーカー（OEM）・ティア1サプライヤー・ソフトウェアプロバイダー向けに、自動運転・ADAS開発を支えるデータ基盤の具体的な活用イメージを展示する。

AVTE 2026は、自動運転・ADAS技術の最前線を扱う国際的な専門展示会だ。2026年は欧州の総合モビリティイベント「Vehicle Tech Week Europe」の一環として、「Automotive Testing Expo」および「Automotive Interiors Expo」と同時開催される。世界中の自動車メーカー、ティア1サプライヤー、テクノロジー企業、研究機関などが集まり、シミュレーション、AI・ソフトウェア、センシング技術、HDマッピング・ナビゲーション、V2X通信など幅広い技術について展示・議論が行われる。

■ 高精度3次元地図データによる交通シミュレーション

同社が提供する高精度3次元地図データは、自動運転・ADASをはじめ、インフラ管理や交通事故調査、ゲームなど幅広い用途で活用が進んでいる。

従来、シミュレーションに使用するリアルな道路モデルの構築には多大な工数と時間を要していた。同社の高精度3次元地図データは現実世界をセンチメートル級の精度で計測・整備しており、各種シミュレータに取り込むことで、複雑な道路環境構造や交通環境まで反映した3Dモデルを効率的に構築できる。

■ AI学習・評価向け高精度3次元データセット

同社がハギングフェイス上で公開している、事故リスクの高い交差点を対象としたデータを例に、AI開発向けデータの構成や活用方法を紹介する。

このデータセットは、点群データ、複数視点のカメラ画像、高精度位置情報、高精度3次元地図データ、3D Gaussian splatting（3DGS）データなどを統合したマルチモーダルなAIネイティブデータだ。地図データに含まれる地物情報はアノテーションとして活用でき、AIによる空間認識の高度化やSim2Realギャップの低減に貢献する。また、フィジカルAIの基盤としての活用も期待される。

■ 自動運転・ADASの信頼性向上

交差点や急勾配など複雑な道路構造は、自動運転・ADASにおける認識・判断の精度向上において重要な課題となっている。同社の高精度3次元地図データはこうしたエッジケースにも対応可能な精密情報を含んでおり、レベル2以上の安全・安心な自動運転の実現に寄与するとしている。

■ 講演も実施

会期初日の6月23日（火）12:00～12:25には、「AVT Live Zone」において講演も予定している。「High-fidelity 3D data accelerating ADAS and E2E autonomous driving（高精度3次元データによるADASおよびエンドツーエンド自動運転の高度化）」をテーマに、約25分のプレゼンテーションを実施する。

AVTE 2026の概要は以下の通り。開催日時は2026年6月23日（火）～25日（木）、会場はメッセ・シュトゥットガルト（ドイツ・シュトゥットガルト）、主催はUKiメディア＆イベンツ。

ダイナミックマッププラットフォームは日本政府のバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により2016年6月に設立。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開している。