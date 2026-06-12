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アイシン展示館「コムセンター」、ヒストリーゾーンをリニューアル…6月22日から一般公開へ

アイシングループの展示館「コムセンター」の「ヒストリーゾーン」をリニューアル
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アイシンは、アイシングループの展示館「コムセンター」において「ヒストリーゾーン」をリニューアルし、6月22日より一般公開を開始すると発表した。

【画像】アイシングループの展示館「コムセンター」の「ヒストリーゾーン」をリニューアル

「コムセンター」は、アイシングループの歴史をはじめ、自動車部品やエネルギー関連など幅広い分野の製品・技術、企業活動を紹介する企業展示館で、2015年にアイシングループ創立50周年を記念して建設された。

今回のリニューアルでは、「アイシンの挑戦の軌跡」をテーマに、失敗を恐れず社会課題の解決や新たな価値創造に取り組んできた先人たちの姿勢と歩みを展示へ刷新する。来館者が、同社がどのように社会課題に向き合い、製品を送り続けてきたのかをより深く理解できる内容を目指す。

展示内容は、創業期を中心に製品・技術の進化を軸とし、背景にある社会課題や挑戦のエピソードを年代ごとに紹介する。展示は9つの挑戦テーマで構成される。

「コムセンター」の所在地は愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地で、開館時間は9:00～17:00（入館は16:30まで）。入館は予約不要で、観覧料は無料。休館日は土曜・日曜、会社休日で、開館日・閉館日の詳細は公式サイトで案内する。10名以上またはバスでの来館は前日までの事前見学申し込みが必要。駐車場は「アイシン本社 お客様駐車場」が利用できる。

《森脇稔》

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