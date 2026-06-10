光沢物の3次元認識を実現、新ビジョンシステムをYOODSが開発…ロボットテクノロジージャパン 2026で初公開へ

YOODS（ユーズ）は、画像処理技術とAIを組み合わせた独自アプローチにより、光沢のある対象物でも3次元情報を取得できる新システムを開発したと発表した。

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6月11日（木）～13日（土）に愛知スカイエキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「ロボットテクノロジージャパン2026（RTJ2026）」で、初公開される。

従来の3次元ビジョンは、鏡面のように強く光を反射する対象物ではカメラに正しく光が戻らず、位置や姿勢の認識が難しいという課題があった。そのため、金属部品や光沢のある箱・袋などは自動化の対象から外れやすく、現場では人手に頼らざるを得ないケースが多かった。

今回開発した新システムは、この課題を画像処理技術とAIの組み合わせで解決するもので、光沢物に対してもロボットによる把持・搬送・位置決め・デパレタイズなどの自動化を実現する。

展示会では2種類のデモンストレーションを実施する。1つ目は金属部品（ホイール）の認識デモで、光沢の強い円筒形状の部品を高精度に認識し、向きの推定も安定化させた。マスターレスでの運用も可能だという。

2つ目は光沢物デパレタイズシステムのデモで、光沢のある銀色の箱や袋を安定して認識し、ロボットが1つずつ取り出す。取り順制御・検査範囲登録・サイズ判定などの機能も備え、現場での運用性を高めている。