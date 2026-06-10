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自動搬送ロボットや電動ロボットハンド、ASPINAが展示へ…ロボットテクノロジージャパン 2026

ASPINAの自動搬送ロボット
  • ASPINAの自動搬送ロボット

シナノケンシ（コーポレートブランド：ASPINA）は、6月11日（木）～13日（土）に愛知県国際展示場（アイチ スカイ エキスポ）で開催される「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2026（ロボットテクノロジージャパン）」に出展する。

「自動化」「省人化」をキーワードに、製造現場向け自動搬送ロボット（AMR）をはじめ、協働ロボット向け電動ロボットハンドなど、製造現場の課題解決に向けたソリューションを提案する。

『AspinaAMR』は、製造現場で作業者とともに働く工場内搬送用の国産AMRだ。スモールスタートに最適な導入のしやすさと柔軟な拡張性を備え、自動で経路を探索しながら人や障害物を回避して走行する。

本体幅は60cmで小回りが利き、狭い通路でも走行できるため、現場のレイアウト変更が不要な点も特徴だ。QRコードによる行き先指示など運用面でも扱いやすく、部品のライン間搬送や完成品の搬送自動化など、人手不足が深刻な製造現場の課題解決に貢献する。

今回の展示会では、『AspinaAMR100/85L』と『AspinaAMR300』が設備と連携しながら荷物の受け渡しや搬送を行うデモンストレーションを披露する。

そのほか、協働ロボット向け『ASPINA電動ロボットハンド』、AMR・AGV・電動アシスト台車向け『ASPINA薄型電動ホイール』、フレームレスモータ『TQ-RoboDrive』なども展示される。

《森脇稔》

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