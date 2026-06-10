ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ファミリーマート、東北・新潟の約1300店舗で定温便を2便体制に変更…1便減でCO2排出量約3割削減へ

ファミリーマート
  • ファミリーマート

ファミリーマートは6月9日の納品分から、東北地方（青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県）および新潟県の約1300店舗において、おむすびや弁当などを配送する「定温便」を1日3便体制から2便体制へ変更した。

同社は2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「いちばんチャレンジ」を新スローガンに掲げており、今回の取り組みは「いちばん環境にやさしい」を目指す活動の一環だ。

■独自の炊飯技術で消費期限を延長

昨今、物流業界ではドライバー不足や原材料・エネルギー価格の高騰など、サプライチェーンを取り巻く環境が大きく変化している。

ファミリーマートは、時間がたってもご飯が硬くなりにくい独自の炊飯技術を開発し、おむすびなどの消費期限を延長することに成功。これを活用し、2025年9月から北陸地方の約550店舗で定温便を3便から2便体制に変更し、積載効率の改善や走行距離削減によるCO2排出量削減、米飯工場の生産性向上などの効果を確認した。

今回はその取り組みを東北地方・新潟県の約1300店舗に拡大する。定温便の対象品目はおむすび、寿司、弁当、パン、惣菜、デザートなど約800品目。2便体制への移行により、年間の総走行距離は約670万km減少し、CO2排出量は約3割の削減を見込む。なお、本年秋頃にはさらなるエリア拡大を予定している。

■店舗運営の効率化と加盟店支援

配送回数の変更により、店舗での荷受け作業の負担が軽減され、スタッフの業務効率化や人員配置の最適化につながる。削減された物流費は店舗支援の販促策にも活用し、売上・客数増を目指す。個店の販売傾向に基づいた発注支援ツールの活用や、スーパーバイザーによる丁寧な説明で円滑な移行をサポートする。

■地域限定の新商品も同時展開

東北地方・新潟県では、地域の特性に合わせたチルド弁当および冷凍おむすび・冷凍弁当の販売も新たに開始する。

チルド弁当は「オムライス＆ナポリタン」（税込598円）や「大麦豚のロースかつ丼」（税込598円）など地域限定メニューをお手頃な価格で提供する。

冷凍おむすびは「焼しゃけ」「南高梅」「真昆布」の3種（各税込198円）を展開。購入後すぐに店内の電子レンジで温めて食べられる。

冷凍弁当は6月16日（火）から発売し、「特製デミグラスソースのデミオムライス」（税込560円）、「ピリ辛！メキシカン風プレート」（税込560円）、「トマト香るナポリタン＆海老ピラフ風」（税込538円）、「ごろっと満足 炒飯＆唐揚げ」（税込570円）の4種を用意。注文を受けてから温めて提供するため、出来たてのような味わいが楽しめる。

ファミリーマートは「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、持続可能なサプライチェーンの構築に引き続き取り組むとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews