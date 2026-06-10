デンソーウェーブ、次世代工場向けロボット活用を提案へ…ロボットテクノロジージャパン 2026

デンソーウェーブは、6月11日（木）から13日（土）にかけて、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「ロボット テクノロジー ジャパン 2026」に出展する。

今回の展示では、デンソーの「次世代工場に向けたロボット活用の取り組み」と「現場で培ってきたロボット活用事例」を中心に紹介する。

3Dビジョンによる高度な画像処理技術や、ラボラトリ オートメーションをはじめとする製造工程以外の領域にも広がるロボットソリューションを体感できる内容となっている。主な出展は3点だ。

【1】デンソーの次世代工場に向けたロボット活用の取り組み

高速人協働ロボット「コボッタ プロ（COBOTTA PRO）」を活用し、実装機のリール供給やかんばん挿入の自動化を提案する。また、デンソー先端技術研究所が開発したAIアルゴリズムによる最適動作経路の自動生成を体験できるコーナーも設け、デンソーの先端技術を実感できる展示を用意している。

【2】AI搭載3Dビジョンを活用した高難度作業の自動化

3Dビジョン「メック アイ（Mech-Eye）」を活用し、ラフ置き状態のラジエータの認識および異品検査を実施する。ディープラーニング技術によって認識精度を高め、安定稼働を実現するアプリケーションを紹介する。

さらに、3Dビジョン「カンブリアン ビジョン システム（Cambrian ビジョンシステム）」では、従来は認識が難しかった軟体物であるハーネスのドア インナー パネルへの配索自動化や、透明体の認識・トラッキング技術も披露する。

【3】進化する研究ニーズに応えるモジュール型ラボラトリ オートメーション

研究の可能性を広げる先進的なラボ ソリューション「コボッタ ラボ モジュールズ（COBOTTA LAB Modules）」を出展する。標準化されたモジュールを自由に組み合わせることで、多様な現場ニーズに対応する柔軟な自動化ソリューションを提供する。