ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車向け製品など5つのテーマで、太陽インキ製造が出展へ…国際電子回路産業展 2026

太陽インキ製造のブースイメージ
  • 太陽インキ製造のブースイメージ

太陽ホールディングスの子会社である太陽インキ製造は、6月10日（水）から12日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される電子機器トータルソリューション展「JPCA Show 2026」（第55回国際電子回路産業展）に出展する。

ブース番号は1B-50（東展示棟1ホール）で、「自動車向け製品」「パワー半導体向け製品」「高集積分野向け製品」「ディスプレイ向け製品」「導電性材料」の5つのテーマを中心に、革新的な各種製品を展示する。

展示品目は、PCB基板用高機能性ソルダーレジスト、パッケージ基板用高信頼性ソルダーレジスト、各種層間絶縁材料、各種穴埋め材料、ギャップ埋め材料、放熱材料、半導体封止材料、感光性カバーレイ、立体成型基板用材料、ディスプレイ向け各種材料など多岐にわたる。

また、立体成型基板用材料は東展示棟7ホールの3D-MIDパビリオン（ブース番号：7C-28、7C-29）にも出展する。

今回の出展に合わせ、太陽インキ製造の新材料「次世代高速通信基板向け穴埋めインキ」が第22回JPCA奨励賞を受賞した。

この製品は、多層構造のプリント基板において層間の電気接続のために設けられるスルーホール内に充填する絶縁材料（穴埋めインキ）で、低い誘電率（Dk）とバックドリル工法への適応性を持ち、印刷性と研磨性にも優れている。

開発の背景には、生成AIをはじめとする高度情報処理技術の普及がある。通信データ量の増加に伴い、サーバーや通信機器に用いられる基板材料には高速伝送性と低誘電性を両立する高周波対応特性が強く求められている。

さらに、伝送損失の低減を目指す高多層基板では、スルーホールに対してバックドリル工法（不要なビア部をドリルで除去し、伝送損失や信号の反射を大幅に低減する技術）を採用する例が増えており、この工法に対応した穴埋めインキの需要拡大が見込まれている。

性能比較試験では、従来品ではスルーホール内部に多数のボイド（小さな空洞）が確認されたのに対し、開発品ではボイドの発生が大幅に抑制されることが明らかになった。開発品は低誘電特性（Dk≦3.0）を備えると同時に、バックドリル工法を適用した高多層基板においても安定した品質と高い信頼性を実現できることが示された。

太陽ホールディングスは、ソルダーレジストの世界シェアNo.1（2024年、富士キメラ総研調べ）を誇るリーディングカンパニーで、エレクトロニクス事業のほか医療・医薬品事業、ICT事業、ファインケミカル事業、エネルギー事業、食糧事業など幅広い事業を展開している。

太陽インキ製造はエレクトロニクス事業においてソルダーレジスト等のプリント基板用部材を中心とした電子機器用化学品の開発・製造販売を担い、エレクトロニクス分野の技術革新に貢献している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews