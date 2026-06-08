ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタファイナンシャルサービス「マイルート」、釧路空港連絡バスのデジタル乗車券を発売…北海道で初展開

阿寒バスの「釧路空港連絡バス」がmy routeで購入可能に
  • 阿寒バスの「釧路空港連絡バス」がmy routeで購入可能に

トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「マイルート」は、阿寒バス（北海道釧路市）が運行する「釧路空港連絡バス」のデジタル乗車券の販売を開始した。

これはマイルートにおける北海道での交通チケット販売として初の展開となる。

マイルートアプリから、釧路空港と釧路市内を結ぶ空港連絡バスの乗車チケットを事前に購入でき、スマートフォン上でチケットを提示するだけで利用できる。券売機に並ぶ手間がなく、観光やビジネス、短期滞在など幅広い移動シーンでの活用が期待される。

販売価格は、釧路空港⇔釧路市内が大人1200円／小学生600円（税込）だ。

対象区間は、釧路市内⇔たんちょう釧路空港（国内線）、MOO・釧路市役所前⇔たんちょう釧路空港：片道55min、

釧路駅前⇔たんちょう釧路空港：片道45minだ。

マイルートアプリの北海道エリアにて購入可能。未使用に限り、払戻手数料100円で払い戻しができる（利用開始後は払い戻し不可）。

マイルートは、交通手段の検索やお得なチケット購入など、おでかけに役立つ機能を備えた無料アプリで、ログインなしですぐに使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要だ。

トヨタファイナンシャルサービスは今後も地域の交通事業者や観光施設と連携し、移動と観光の利便性向上を通じた地域活性化に取り組むとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews