トヨタファイナンシャルサービス「マイルート」、釧路空港連絡バスのデジタル乗車券を発売…北海道で初展開

トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「マイルート」は、阿寒バス（北海道釧路市）が運行する「釧路空港連絡バス」のデジタル乗車券の販売を開始した。

これはマイルートにおける北海道での交通チケット販売として初の展開となる。

マイルートアプリから、釧路空港と釧路市内を結ぶ空港連絡バスの乗車チケットを事前に購入でき、スマートフォン上でチケットを提示するだけで利用できる。券売機に並ぶ手間がなく、観光やビジネス、短期滞在など幅広い移動シーンでの活用が期待される。

販売価格は、釧路空港⇔釧路市内が大人1200円／小学生600円（税込）だ。

対象区間は、釧路市内⇔たんちょう釧路空港（国内線）、MOO・釧路市役所前⇔たんちょう釧路空港：片道55min、

釧路駅前⇔たんちょう釧路空港：片道45minだ。

マイルートアプリの北海道エリアにて購入可能。未使用に限り、払戻手数料100円で払い戻しができる（利用開始後は払い戻し不可）。

マイルートは、交通手段の検索やお得なチケット購入など、おでかけに役立つ機能を備えた無料アプリで、ログインなしですぐに使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要だ。

トヨタファイナンシャルサービスは今後も地域の交通事業者や観光施設と連携し、移動と観光の利便性向上を通じた地域活性化に取り組むとしている。