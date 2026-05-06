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トイファクトリー、キャンピングカー体験イベントを岐阜・瑞浪で開催へ、オーナーと直接交流できる2日間

DUCATO・A.I.M オーナーズライフ体験会が5月30日・31日に「トイの森」（岐阜県瑞浪市）で開催
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キャンピングカーメーカーのトイファクトリーは、5月30日・31日の2日間、キャンピングカーオーナーと直接交流できる特別イベント「デュカト・A.I.M オーナーズライフ体験会 in トイの森」を開催する。

【画像】トイファクトリーのキャンピングカー

会場は岐阜県瑞浪市にある自社運営キャンプ場「トイの森」。開催時間は両日とも10時00分～16時00分で、ペット同伴も可能だ。

イベントでは、『ハイエース』モデルから『デュカト』モデルやA.I.Mモデルへ乗り換えた6組のオーナーが参加し、実際の使い勝手や維持費、乗り換えのポイントなどリアルな体験談を直接聞くことができる。

A.I.Mとは「Authorized Import Motorhomes」の略で、トイファクトリーが欧州のプレミアムなモーターホームブランドと正規契約を結び、日本国内で販売する正規輸入車モーターホームブランドだ。

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展示モデルとして、全長約6mのデュカトキャンピングカー『ダヴィンチ6.0』のほか、メルセデスベンツ『スプリンター』ベースのキャブコンモデル『ウェンズバーグ』（全長約7m、4名乗車・最大5名就寝）、イタリアンデザインが特徴の『ライカ』（ジウジアーロデザイン採用）が登場する予定だ。

5月30日限定で、デュカト・A.I.Mモデルでの宿泊体験会も開催する。実際に一晩過ごすことで、室内の広さや就寝時の快適性、使い勝手を体感できる。オーナーやスタッフとの座談会も実施される。

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申込期間は4月28日～5月17日で、専用フォームから申し込む。参加者は抽選で決定する。

各日の昼の部では、自然素材を使った「バードコール作り」ワークショップを開催。また両日とも地元岐阜の人気キッチンカーが登場し、5月30日は岐阜県産ボーノポークを使った「壱豚重」、5月31日は八百津町のジビエ工房「けものみち」による薬膳カレーやジビエソーセージが提供される。

なお、イベント期間中、トイファクトリー岐阜本店はメンテナンス受付のみの臨時休業となる。荒天時は内容・会場が変更される場合がある。

DUCATO・A.I.M オーナーズライフ体験会が5月30日・31日に「トイの森」（岐阜県瑞浪市）で開催DUCATO・A.I.M オーナーズライフ体験会が5月30日・31日に「トイの森」（岐阜県瑞浪市）で開催

トイファクトリーは岐阜県可児市に本社を置くキャンピングカーメーカーで、ボディ高断熱施工やエアロウィンドウ、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システム、家庭用インバータークーラーを車載した「クールコンプシステム」など独自技術を多数採用。ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、デュカトベースのキャンピングカー販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成した実績をもつ。

《レスポンス編集部》

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