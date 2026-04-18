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自動車整備工場＋カフェ＋屋内型キッズスペース、「81FACTORY&CAFE」が4月19日大阪・堺市にオープン

「81FACTORY&CAFE」
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ラドルフは、親子で楽しめる体験型キッズカフェ「81FACTORY&CAFE」を4月19日にグランドオープンすると発表した。

【画像】「81FACTORY&CAFE」

施設は「親子で過ごす時間をもっと楽しく、もっと快適に」をコンセプトに、カフェと屋内型キッズスペース、車の整備工場を一体化した複合施設として展開する。

店内には屋内型キッズスペースを設置し、ボーネルンドの遊具を導入する。身体を動かして遊べるアクティブ遊具から未就学児向けのおもちゃまで幅広く用意し、雨の日でも利用できる。

「81FACTORY&amp;CAFE」「81FACTORY&CAFE」

また、TOMODY開発の見守りシステム「WRIDGE RCA」と大画面モニターを導入し、カフェ席からキッズルームの様子をリアルタイムで確認できる環境を整えた。

フードメニューは本格的な生パスタや焼きたてワッフルを用意する。生パスタには淡路麺業の協力のもと、こだわりの生パスタ「淡麺（DAN-MEN）」を使用する。

コーヒーは、スペシャルティコーヒー専門店のロクメイコーヒー（株式会社路珈珈）の監修で、3種類の豆を用意する。スイーツとして「クレミアソフト」なども提供する。

「81FACTORY&amp;CAFE」「81FACTORY&CAFE」

自動車サービスとの連携も特徴で、1階では整備・メンテナンスに対応する。洗車や整備の待ち時間にカフェを利用できるほか、車両の購入・売却の相談にも対応するという。

グランドオープン当日は、施設前スペースおよび店内でオープニングセレモニーを実施する。開催日時は4月19日（日）11:00～14:00で、音楽演奏やテープカット、子ども向けパフォーマンスなどを予定する。

施設の所在地は大阪府堺市堺区北清水町で、店舗名は「81FACTORY CAFE（81FACTORY&CAFE）」。

《森脇稔》

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