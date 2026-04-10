ランクル・ハイエース専門店FLEX、デジタル会員証アプリリリース…点検・車検リマインドやクーポン配信

ランドクルーザーとハイエースの専門店を全国で展開するフレックスは、デジタル会員証アプリをリリースしたと発表した。

対象はFLEXの店舗で車両を購入したオーナーと、ハイエースベースなどでパーツを購入したFLEXユーザーである。

アプリはiPhoneとAndroidの両OSに対応する。点検・車検のリマインド通知から、割引クーポンの配信まで、カーライフを支える機能を搭載した。

主な機能として、各店舗で実施するセール情報をプッシュ通知で届ける。狙っているパーツの買い得情報や、乗り換えを検討するオーナー向けのイベントなどを、FLEX公式サイトの告知情報を中心に配信する。

また、パーツ購入などのメンテナンス時に使える割引クーポンを配信する。さらに、よく利用するFLEX店舗をアプリ内に登録できる。今後のアップデートでは、登録店舗限定の情報配信も予定している。

今後は、FLEX公式サイトや公式SNS、オーナー向けコミュニティ「FLEXフォーラム」、さらにアフターパーツを取り扱う「FLEX公式通販サイト」との連携を順次進める方針である。アプリを起点に、FLEXのサービス全体をシームレスに活用できる環境を目指すとしている。